كلوب عن ساديو ماني: إنه مثل الماكينة.. لاعب من طراز عالمي (فيديو)

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول، المديح لمهاجمه ساديو ماني عقب تسجيل الدولي السنغالي هدف الفوز على أستون فيلا، مساء الثلاثاء، ليحافظ على آمال فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت ضربة رأس ذكية من ماني في الدقيقة الـ 65 إثر تمريرة عرضية من لويس دياز مرة أخرى قدرته أمام المرمى، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير بشأن اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 30 عاما مع نهاية عقده في نهاية الموسم المقبل.

وعانى ليفربول خلال التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت في فيلا بارك حتى سجل ماني هدفه الـ 22 مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال كلوب لسكاي سبورتس: ”إنه مثل الماكينة، لقد أبلغته بذلك بعد المباراة. إنه لاعب مذهل. يتمتع بحالة بدنية قوية. يملك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية والرغبة. إنه لاعب رائع ومن طراز عالمي“.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية أن ليفربول حريص على استئناف مفاوضاته مع ماني بشأن تجديد عقده لمواجهة اهتمام بايرن ميونخ الساعي لاستبدال مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط المهاجم البولندي بالرحيل عن بطل ألمانيا هذا الصيف.

