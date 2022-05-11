كلوب عن ساديو ماني: إنه مثل الماكينة.. لاعب من طراز عالمي (فيديو)

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول، المديح لمهاجمه ساديو ماني عقب تسجيل الدولي السنغالي هدف الفوز على أستون فيلا، مساء الثلاثاء، ليحافظ على آمال فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت ضربة رأس ذكية من ماني في الدقيقة الـ 65 إثر تمريرة عرضية من لويس دياز مرة أخرى قدرته أمام المرمى، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير بشأن اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 30 عاما مع نهاية عقده في نهاية الموسم المقبل.

وعانى ليفربول خلال التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت في فيلا بارك حتى سجل ماني هدفه الـ 22 مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال كلوب لسكاي سبورتس: ”إنه مثل الماكينة، لقد أبلغته بذلك بعد المباراة. إنه لاعب مذهل. يتمتع بحالة بدنية قوية. يملك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية والرغبة. إنه لاعب رائع ومن طراز عالمي“.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية أن ليفربول حريص على استئناف مفاوضاته مع ماني بشأن تجديد عقده لمواجهة اهتمام بايرن ميونخ الساعي لاستبدال مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط المهاجم البولندي بالرحيل عن بطل ألمانيا هذا الصيف.

"He's a machine, I told him after the game" 💪 Jurgen Klopp heaped praise on Liverpool's match-winner Sadio Mane and outlined how important he is to the club 👇 pic.twitter.com/eu3hYjCoPu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 10, 2022

وسيعتمد كلوب على ماني لإضافة المزيد من الإلهام والتألق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي يوم السبت المقبل، لكنه ربما يضطر لخوض هذه المباراة دون لاعب الوسط المدافع فابينيو الذي خرج من الملعب في الشوط الأول للإصابة على ملعب فيلا.

وقال المدرب الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نعم، مثل كافة الإصابات خلال الموسم (إنها ضربة قوية). إنه إيجابي إلى حد ما، لست متأكدا مما يمكنني فعله حيال ذلك، لذلك يتعين علينا انتظار المزيد من التقييم لحالته“.

فيما قال جوردان هندرسون قائد ليفربول لشبكة ”سكاي سبورتس“ عن المباراة: ”كان الأمر صعبا دوما لكن علينا الاستمرار. نحن في نفس الموقف الذي كنا عليه قبل المباراة. كانت مباراة كبيرة وحصدنا ثلاث نقاط أخرى“.

”نركز على ما نحتاج إلى القيام به. هناك مباراة كبيرة أخرى في انتظارنا في مطلع الأسبوع … نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا التعافي قبل خوضها“.

”(السباق على لقب الدوري) خارج عن سيطرتنا ولا نريد إهدار مجهودنا في ذلك“.

وظل أستون فيلا بقيادة مدربه ستيفن جيرارد في المركز الـ 11 وسيلتقي مع كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.