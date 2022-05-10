ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط أستون فيلا ويواصل الضغط على مانشستر سيتي في الصدارة

اقتنص نادي ليفربول فوزا مهما على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”فيلا بارك“، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن دوغلاس لويز من تسجيل هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ودوغلاس لويز ارتقى للكرة وسدد بالرأس تصدى لها أليسون بيكر ثم عادت الكرة من جديد للويز سددها بقدمه في شباك مواطنه البرازيلي.

ولكن جويل ماتيب نجح في تسجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة السادسة.

وجاء هدف ماتيب في الدقيقة السادسة للمباراة بعد كرة طويلة وصلت إلى منطقة جزاء أستون فيلا وتروي مينغز مدافع أصحاب الأرض، تعامل مع الكرة بشكل سيئ.

وعقب تخبط دفاعي من لاعبي أستون فيلا، وصلت الكرة لجويل ماتيب واستغل عدم التمركز الدفاعي الجيد للاعبي الفيلانز وسجل التعادل سريعًا لليفربول.

وفي الدقيقة 65، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول من رأسية رائعة.

ساديو ماني يقود #ليفربول للفوز على #أستون_فيلا (2-1) في الجولة الـ 33 للدوري الإنجليزي .. رفع رصيده إلى النقطة 86 بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة #ليفربول_استون_فيلا pic.twitter.com/Af4zBGTQWs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وبهذه النتيجة، وصل رصيد ليفربول للنقطة 86 محتلا المركز الثاني، خلف مانشستر صاحب الصدارة بنفس الرصيد، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 43 في المركز الـ11.

وكان ليفربول قد فشل في الفوز على توتنهام هوتسبير، مساء السبت الماضي، حيث اكتفى بالتعادل معه بهدف لكل فريق على ملعب آنفيلد.

في المقابل، نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز يوم الأحد على نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد.

ويمكن أن يتساوى ليفربول ومانشستر سيتي في عدد النقاط بنهاية الموسم، وتقول لائحة الدوري الإنجليزي إن الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط في نهاية الموسم يكون البطل، وفي حال تساوى فريقين في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وهو الفرق بين الأهداف التي سجلها كل فريق، وتلك التي سكنت شباكه.

رغم فوز #ليفربول على #أستون_فيلا (2-1) .. #مانشستر_سيتي الذي لعب مباراة أقل عن الريدز مازال في صدارة البريمرليغ بفارق (3) أهداف. #ليفربول_استون_فيلا pic.twitter.com/k59z3r8KYc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

كما تقول اللائحة إنه في حال تعادل فريقين في عدد النقاط، وكذلك فارق الأهداف، فإن البطل هو الفريق الذي تمكن من تسجيل عدد أكبر من الأهداف في شباك خصومه.

وشهدت مواجهات أستون فيلا وليفربول خارج ملعبيهما في الدوري الممتاز تحقيق 20 فوزًا، منها 14 لليفربول على ملعب فيلا بارك، حيث حقق عليه أكبر عدد من الانتصارات خارج ملعبه في البطولة.

ليفربول انتصر في 7 من آخر 8 مباريات ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز، الاستثناء الوحيد كان بخسارته أمامه 2-7 على ملعب فيلا بارك الموسم الماضي.