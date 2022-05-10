الأحكام العرفية

مبادرة باشاغا

بيغاسوس أسبانيا

المؤبد لـ3 قطريين

معقم للشرب

مارلين مونرو

سرقة هاتف وزير

ليونيل ميسي
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط أستون فيلا ويواصل الضغط على مانشستر سيتي في الصدارة
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 22:20 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط أستون فيلا ويواصل الضغط على مانشستر سيتي في الصدارة

اقتنص نادي ليفربول فوزا مهما على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص نادي ليفربول فوزا مهما على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”فيلا بارك“، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن دوغلاس لويز من تسجيل هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ودوغلاس لويز ارتقى للكرة وسدد بالرأس تصدى لها أليسون بيكر ثم عادت الكرة من جديد للويز سددها بقدمه في شباك مواطنه البرازيلي.

ولكن جويل ماتيب نجح في تسجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة السادسة.

وجاء هدف ماتيب في الدقيقة السادسة للمباراة بعد كرة طويلة وصلت إلى منطقة جزاء أستون فيلا وتروي مينغز مدافع أصحاب الأرض، تعامل مع الكرة بشكل سيئ.

وعقب تخبط دفاعي من لاعبي أستون فيلا، وصلت الكرة لجويل ماتيب واستغل عدم التمركز الدفاعي الجيد للاعبي الفيلانز وسجل التعادل سريعًا لليفربول.

وفي الدقيقة 65، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول من رأسية رائعة.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد ليفربول للنقطة 86 محتلا المركز الثاني، خلف مانشستر صاحب الصدارة بنفس الرصيد، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 43 في المركز الـ11.

وكان ليفربول قد فشل في الفوز على توتنهام هوتسبير، مساء السبت الماضي، حيث اكتفى بالتعادل معه بهدف لكل فريق على ملعب آنفيلد.

في المقابل، نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز يوم الأحد على نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد.

ويمكن أن يتساوى ليفربول ومانشستر سيتي في عدد النقاط بنهاية الموسم، وتقول لائحة الدوري الإنجليزي إن الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط في نهاية الموسم يكون البطل، وفي حال تساوى فريقين في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وهو الفرق بين الأهداف التي سجلها كل فريق، وتلك التي سكنت شباكه.

كما تقول اللائحة إنه في حال تعادل فريقين في عدد النقاط، وكذلك فارق الأهداف، فإن البطل هو الفريق الذي تمكن من تسجيل عدد أكبر من الأهداف في شباك خصومه.

وشهدت مواجهات أستون فيلا وليفربول خارج ملعبيهما في الدوري الممتاز تحقيق 20 فوزًا، منها 14 لليفربول على ملعب فيلا بارك، حيث حقق عليه أكبر عدد من الانتصارات خارج ملعبه في البطولة.

ليفربول انتصر في 7 من آخر 8 مباريات ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز، الاستثناء الوحيد كان بخسارته أمامه 2-7 على ملعب فيلا بارك الموسم الماضي.

2022-05-Screenshot-2022-05-10-225939

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play