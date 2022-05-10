بعد رحيل هالاند إلى مانشستر سيتي.. دورتموند يتعاقد مع كريم أديمي هداف الدوري النمساوي

أعلن نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم كريم أديمي لاعب سالزبورغ بطل النمسا.

وأصدر بروسيا بيانًا قال فيه إنه وقَّع عقدًا مع كريم أديمي يمتد حتى 2027 بعد ساعات من اتفاق مانشستر سيتي الانجليزي على التعاقد مع إرلينغ هالاند لاعب الفريق الألماني.

وارتبط أديمي سابقًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا 42 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 23 هدفًا.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند: ”كريم أديمي لاعب ألماني شاب وموهوب للغاية، ومن خلال اللمسات الأخيرة الحاسمة وسرعته المذهلة سيشكل إضافة قيمة إلى أدائنا الهجومي“.

وأديمي هو هداف الدوري النمساوي برصيد 19 هدفًا هذا الموسم، وخاض 3 مباريات مع منتخب ألمانيا وسجل هدفًا واحدًا.

وقال أديمي: ”بمجرد أن علمت أن دورتموند مهتم بضمي، تولدت لدي الرغبة في التوقيع لبروسيا دورتموند، واتخذت قرارًا واعيًا بالتوقيع على عقد طويل المدة لأنني مقتنع بأننا سنشكل فريقًا مميزًا“.

وأمام أديمي مهمة كبيرة يجب أن ينهض بها مع استعداد هالاند للرحيل في نهاية الموسم.

وتوصل سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق لضم هالاند من دورتموند، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، مع اتمام الصفقة بشكل نهائي بعد توصل سيتي لاتفاق مع المهاجم النرويجي بشأن بنود عقده.

ولعب هالاند في دوري الدرجة الأولى الألماني، في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد تألقه مع سالزبورغ، حيث سجل 29 هدفًا في 27 مباراة.