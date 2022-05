مباراة توتنهام ضد آرسنال.. كونتي يحذر لاعبيه قبل مواجهة "الغانرز"

حذر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبيه، اليوم الثلاثاء، من الشعور بالرضا بينما يستعد الفريق لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط عن منافسه اللندني قبل ثلاث جولات على النهاية، لكن مع أفضلية استضافة مباراة الخميس على ملعبه، يأمل المدرب الإيطالي أن يتمكن فريقه من الفوز وإشعال معركة التأهل لدوري الأبطال.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: ”أواصل إبلاغ اللاعبين بالاستمتاع بهذه اللحظة، لأنه قبل ثلاث جولات على النهاية مع اللعب من أجل هدف مهم مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يعني أننا نقوم بعمل جيد، (لكن) المهمة لم تنته بعد.

”علينا محاولة الحصول على الثلاث نقاط لكن الإجابة لن تكون سهلة لأننا نتحدث عن فريق جيد ومنظم للغاية، وأعتقد أنه (ميكل أرتيتا مدرب آرسنال) يقوم بعمل جيد حقا.

”لكن البقاء في هذا الموقف بالنسبة لنا في هذه اللحظة من الموسم يجب أن يمنحنا دفعة كبيرة لمحاولة الحصول على النقاط الثلاث يوم الخميس“.

🎙 “I know very well the importance of the North London Derby for our fans”

Watch as Antonio Conte speaks to the press ahead of Thursday's North London Derby ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 10, 2022