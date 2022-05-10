رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم النرويجي إرلينغ هالاند قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يؤكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو المقبل.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، قد كشف عبر حسابه بموقع ”تويتر“، على أن السيتي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي يبلغ حوالي 60 مليون يورو فقط، وليس 75 مليونا كما أشيع على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أن عقد هالاند مع متصدر البريميرليغ سيمتد حتى صيف 2027، سيتقاضى خلاله 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي بروين، الأعلى أجرا في النادي.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد حافظ على صمته بخصوص صفقة الانتقال المحتملة لهالاند، وقال إنه جرى إبلاغه بعدم الحديث عن الصفقة حتى تستكمل كافة الإجراءات.

ويعد المهاجم النرويجي هالاند، البالغ 21 عاما، من أبرز المواهب المنتظر انتقالها هذا الصيف، بعدما سجل 85 هدفا في 88 مباراة مع دورتموند، منذ انضمامه في يناير كانون الثاني 2020.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022. The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”أبلغني بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي بأنه غير مسموح لي الحديث عن أي شيء حتى تتم الصفقة“.

وأضاف: ”لا يمكنني الحديث، وأنا آسف. هناك مجال كبير للحديث وأنا أود ذلك بكل أمانة. هما أبلغاني بعدم الحديث لسبب قانوني، وليس لأني لا أريد أن أفعل ذلك“.

وذكرت تقارير، يوم الإثنين، أن هالاند اجتاز بالفعل الفحص الطبي، وأن سيتي بطل إنجلترا سيدفع الشرط الجزائي في عقد مهاجم دورتموند.

ولم يضم سيتي مهاجما بعد انتقال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للنادي إلى برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية الموسم الماضي.

وردا على سؤال بشأن الفارق الذي سيضيفه المهاجم الجديد للتشكيلة، قال غوارديولا: ”اللاعبون الجدد يساعدون دائما في تكوين تشكيلة أقوى، لكن التعاقد مع مدافع واحد أو مهاجم واحد لن يحل المشاكل الدفاعية أو مشاكل تسجيل الأهداف“.

ويتقدم سيتي بثلاث نقاط على ليفربول في الصراع المتقارب على لقب الدوري الإنجليزي قبل ثلاث جولات من النهاية. وسيلعب المتصدر مع وولفرهامبتون واندرارز، يوم الأربعاء، في مباراة وصفها المدرب الإسباني بأنها ”واحدة من أصعب المباريات الخارجية“ في الدوري.

🗣️ "I would love to talk but I can't" Pep Guardiola was tight lipped after being asked about the potential signing of Erling Haaland. pic.twitter.com/6oTUSIsF6q — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 10, 2022

وقد يتصدر ليفربول الدوري بشكل مؤقت، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه أستون فيلا، لكن غوارديولا قال إنه ”لن يتغير أي شيء“ بالنسبة لسيتي بغض النظر عن النتيجة في فيلا بارك.

وقال غوارديولا: ”أدى الفريقان مواسم مذهلة. نحن نعرف تماما ما ينبغي فعله وهو حصد تسع نقاط. سنحاول أن نفعل ذلك“.

وأردف: ”ما فعلناه أتمنى أن يستمر في المستقبل. من المذهل حقا ما فعلناه خاصة في الدوري الإنجليزي؛ لأن الجميع يدرك مدى صعوبته“.