رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم النرويجي إرلينغ هالاند قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يؤكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو المقبل.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، قد كشف عبر حسابه بموقع ”تويتر“، على أن السيتي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي يبلغ حوالي 60 مليون يورو فقط، وليس 75 مليونا كما أشيع على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أن عقد هالاند مع متصدر البريميرليغ سيمتد حتى صيف 2027، سيتقاضى خلاله 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي بروين، الأعلى أجرا في النادي.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد حافظ على صمته بخصوص صفقة الانتقال المحتملة لهالاند، وقال إنه جرى إبلاغه بعدم الحديث عن الصفقة حتى تستكمل كافة الإجراءات.

ويعد المهاجم النرويجي هالاند، البالغ 21 عاما، من أبرز المواهب المنتظر انتقالها هذا الصيف، بعدما سجل 85 هدفا في 88 مباراة مع دورتموند، منذ انضمامه في يناير كانون الثاني 2020.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022