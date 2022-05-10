هل يتم إلغاء كأس الرابطة الإنجليزية بسبب تعديلات دوري أبطال أوروبا؟

قال ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن كأس الرابطة ليست في خطر وسط مشاكل محتملة تتعلق بجدول مواعيد المباريات؛ بسبب التوسع القادم في دوري أبطال أوروبا، رغم واقع أنه يعتقد بأن شكل البطولة المحلية يحتاج إلى تغيير.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، تغييرات العام الماضي على أكبر بطولة قارية للأندية، حيث وافق على شكل جديد، بدءا من موسم 2024-2025، مع زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 إلى 36 فريقا.

وبدلا من الشكل الحالي بخوض ست مباريات في دور المجموعات، سيلعب كل فريق ما لا يقل عن عشر مباريات ضد عشرة منافسين مختلفين؛ مما يؤدي إلى إقامة المنافسات في المزيد من المواعيد في منتصف الأسبوع قبل عيد الميلاد، بشكل قد يؤثر على جدول مباريات كأس الرابطة.

وقال باري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل مناقشات هذا الأسبوع بشأن التعديلات: ”نحن واقعيون. نحن نعرف بوضوح أن عام 2024 قادم. اليويفا لا يحب حقا كؤوس الرابطة“.

وتتنافس الفرق الإنجليزية على كأس الاتحاد وكأس الرابطة في كل موسم، لكن جدولة مباريات كأس الرابطة تتعرض أحيانا لانتقادات، خاصة مع إقامة الدور قبل النهائي من مباراتين وسط الجدول المزدحم.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا قال في عام 2020، إنه يجب إلغاء كأس الرابطة؛ لتجنب ازدحام جدول المباريات.

وقال باري: ”لا أعتقد أن مستقبل المسابقة في خطر“، وأشار إلى إمكانية التفكير في إقامة الدور قبل النهائي من مباراة واحدة ومناقشة موقف الفرق المشاركة في مسابقات أوروبية.

وأضاف: ”إذا كانت المناقشات حول مستقبل كأس الرابطة جزءا من النقاش الأوسع حول إعادة التوزيع والحوكمة، فليكن. لكن لا يمكن أن تتم بمعزل عن غيرها. يجب أن تكون جزءا من الحزمة الكاملة“.