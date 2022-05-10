ذا أتلتيك: عقد هالاند مع مانشستر سيتي قد يتضمن بندا يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن ”النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند اختار الانتقال لمانشستر سيتي“. إذ قرر الطرفان إبلاغ الفريق الألماني برغبتهم تفعيل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو في عقده والذي يسمح برحيله هذا الصيف.

ومن المحتمل أن يعلن مانشستر سيتي التعاقد مع إيرلينغ هالاند رسميا هذا الأسبوع بعدما توصل لاتفاق مع اللاعب وممثليه حول البنود الشخصية من راتب وعمولات.

ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة كيليان مبابي https://t.co/ctY1He1j8e pic.twitter.com/GbcDsjYAFr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وحسب موقع ”ديفونسا سونترال“ فاللاعب النرويجي كان دائما يفضل الانتقال لريال مدريد ويعتبره حلمه لكن إدارة الفريق الإسباني حسب تقارير إعلامية تركز على النجم الفرنسي كليان مبابي، ولم تدخل بقوة في صفقة إيرلينغ هالاند نتيجة تقارير حول كثرة الإصابات التي تعرض لها وتخشى تكرار سيناريو البلجيكي إيدين هازارد والويلزي غاريث بيل.

وحسب صحيفة ”ذا أتلتيك“ التي كانت أول من نشر خبر توصل مانشستر سيتي لإتفاق لضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فالمهاجم الشاب لم يتخل عن حلمه باللعب لريال مدريد، ومن المحتمل أن يشمل عقده شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل للفريق الإسباني في المستقبل.

وأكد الصحفي دافيد أورنيستن ،وهو أحد الإعلاميين المقربين من الملف، الخبر وكتب “ كانت هناك تسريبات بخصوص شرط جزائي في عقد إيرلينغ هالاند والذي سنتعرف عليه قريبًا. سيكون الغرض منه إرضاء رغبة اللاعب في التوقيع لريال مدريد.“

وأضاف الصحفي ”ريال مدريد هو حلم إيرلينغ هالاند. أعتقد أن وجهة النظر كانت أنه إذا ذهب إلى مدريد حاليا فسيظل هناك مدى الحياة، بينما قد يكون القدوم إلى مانشستر سيتي الآن محطة فقط وقنطرة نحو المستقبل“.

وحسب موقع ”ديفونسا سونترال“ إيرلينغ هالاند سيربح أموالا طائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه حريص جدا على ألا يفوته قطار اللعب لريال مدريد نهائيا، وفي حال وجود الشرط الجزائي سينتهي به الأمر للعب للفريق الملكي مستقبلا.