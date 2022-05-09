مانشستر سيتي يحسم صفقة إيرلينغ هالاند

أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي حسم صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس ألمانيا“ إن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي أبلغ هانز يواكيم فاتسكه مدير بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي بأن مانشستر سيتي مستعد لدفع الشرط الجزائي للمهاجم.

تقرير: ريال مدريد ينسحب تماما من صفقة هالاند https://t.co/a4TwRofdZN pic.twitter.com/xqCyTuFzvp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وينص البند على أنه يجب دفع قيمة صفقة هالاند دفعة واحدة، على عكس العديد من الصفقات الأخرى التي تتم على عدة أقساط، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من بعض التفاصيل بشأن الصفقة التي من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعندما سئل بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن اهتمام النادي بالمهاجم النرويجي الشهر الماضي، أجاب: ”ليس لدي إجابة على سؤالك. ليس لدي أي قلق أو عمل في رأسي الآن للتفكير فيما سيحدث في هذا النادي الموسم المقبل“.

وغالبا ما لعب مانشستر سيتي بدون مهاجم كبير هذا الموسم بعد رحيل الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو في نهاية موسم 2020/2021.

بعدما سافر لمقابلة رايولا.. ميرور: مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز لضم هالاند https://t.co/L1hdn6VPgS pic.twitter.com/9O83wiZWSv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وردا على سؤال عما إذا كان فريقه يحتاج إلى مهاجم صريح، قال غوارديولا: ”نحن نلعب بمهاجمين جيدين هذا الموسم؛ لذلك لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. إنه الموسم المقبل؛ لذلك لن أتحدث (حوله)“.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن مانشستر سيتي سيعلن عن صفقة التعاقد مع هالاند هذا الأسبوع، بعدما أبلغ بروسيا دورتموند بنيته دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يملك اتفاقا مع هالاند على الشروط الشخصية منذ أبريل الماضي، حيث سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، على أن يمتد عقده مع الفريق لـ5 سنوات.

ومن المتوقع أن يدفع مانشستر سيتي 75 مليون يورو لبروسيا دورتموند وهي قيمة فسخ عقد إيرلينغ هالاند، الذي انضم للفريق في يناير 2020 من ريد بول سالزبورغ مقابل 20 مليون يورو فقط.

ويمتد عقد هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، مع بروسيا دورتموند في يونيو 2024، لكن كل الأمور تشير إلى رحيل اللاعب عن سيغنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط هالاند بالانتقال لكبار الأندية الأوروبية وخاصة مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة لكن يبدو أن مانشستر سيتي كان الأكثر جدية وجاهزية في ضم المهاجم المميز.

ولا يستطيع برشلونة تلبية متطلبات الصفقة؛ بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني، كما أن ريال مدريد يركز على التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر.

والموسم الحالي سجل إيرلينغ هالاند 28 هدفا، وصنع 8 في 29 مباراة مع بروسيا دورتموند، وبالمجمل سجل لأسود فيستفاليا 85 هدفا، وصنع 23 في 88 مباراة.

وسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم المميز هاري كين من توتنهام الصيف الماضي، وقدم عدة عروض أبرزها عرض بقيمة 100 مليون يورو، لكن إدارة السبيرز رفضت السماح برحيل اللاعب.

ولن يكون إيرلينغ هالاند التعزيز الوحيد لمانشستر سيتي في الخط الهجومي الموسم المقبل، ففي يناير الماضي أعلن متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز.

ووافق المهاجم، الذي يبلغ من العمر 22 عاما على الانتقال لمانشستر سيتي لمدة 5 أعوام ونصف العام، علما أنه سيقضي الموسم الحالي معارا لنادي ريفر بليت.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن جوليان ألفاريز سجل 7 أهداف، وصنع 4 في 14 مباراة مع ريفر بليت الموسم الحالي.

بديل هالاند

ويستعد بروسيا دورتموند للتعاقد مع كريم أديمي مهاجم ريد بول سالزبورغ كبديل لهالاند، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما 23 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم، بينما أضاف أيضا ثمانية تمريرات حاسمة.