ذا صن: بول بوغبا يفكر في قبول عرض ريال مدريد

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا رفض الانضمام إلى مانشستر سيتي ويفكر في قبول عرض ريال مدريد.

وينتهي تعاقد بول بوغبا مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، وسبق أن أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أن الدولي الفرنسي لن يبقى في أولد ترافورد الموسم المقبل.

ديلي ميل: مانشستر سيتي يدرس ضم بوغبا في صفقة مجانية مثيرة https://t.co/Jf2vHFt0lN pic.twitter.com/HzAYFU2N5I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن بوغبا، البالغ من العمر 29 عاما، رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي الذي قدم عرضا مغريا للدولي الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي ديفيد أورنستين، أن ممثلي بوغبا أبلغوا مانشستر سيتي بأن موكلهم سيتجه إلى مكان آخر.

ويبحث مانشستر سيتي عن لاعب خط وسط مميز لتعويض رحيل البرازيلي فرناندينيو بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا فكر في الانضمام إلى مانشستر سيتي، مثلما فعل المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز عام 2009، لكنه قرر بدلا من ذلك الاهتمام بخيارات أخرى.

رالف رانجنيك: بول بوغبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد https://t.co/6ZhiPd9Mhi pic.twitter.com/cDnjtZ6vL2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“، إن ثلاثة أندية كبرى مهتمة بالتعاقد مع بوغبا، وهي: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وناديه السابق يوفنتوس، وجميعهم حاولوا ضم اللاعب في السنوات الماضية.

وانتقل بوغبا، مجانا، من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس، صيف عام 2012، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي في صيف عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.

وشارك بوغبا الموسم الحالي في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد، بواقع 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، سجل فيها هدفا وحيدا وقدم 9 تمريرات حاسمة، وبالمجمل شارك مع الفريق الأول 233 مباراة، سجل فيها 39 هدفا وصنع 51.

في المقابل، سجل بوغبا 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة مع يوفنتوس على مدار 4 مواسم.

ونال بول بوغبا مع مانشستر يونايتد لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (2010 و2017)،ولقبا في الدوري الأوروبي (2017)، في حين نال مع يوفنتوس 8 ألقاب، بواقع 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا.

يشار إلى أنه تأكد غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحصد الفريق 58 نقطة من 37 مباراة، وسيخوض آخر مباراة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، يوم 22 مايو.