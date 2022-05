اشتعال الحرب الكلامية بين غوارديولا ويورغن كلوب

ازداد التوتر بين مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه ليفربول، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأضاف المدرب الإسباني بيب غوارديولا المزيد من الإثارة للصراع بين الفريقين بعد تصريحه عقب الفوز الكبير الذي حققه مانشستر سيتي بنتيجة 5/0 على نيوكاسل، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، بعد يوم من تعادل ليفربول مع توتنهام 1/1 على ملعب أنفيلد.

🗣 "The people want Liverpool to win more than us. It's not an issue. It's normal. Maybe they have more supporters all around the world, in England maybe more support Liverpool than us.”

Jürgen Klopp’s reaction to Pep Guardiola saying:

وقال غوارديولا لشبكة ”beIN Sports“: ”الجميع في هذا البلد يدعمون ليفربول. وسائل الإعلام وكافة الأطراف. بالطبع، ليفربول لديه تاريخ لا يصدق وكذلك يملك ألقابا أوروبية وليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط. لقد فازوا بلقب واحد للدوري في 30 عامًا، لكنها ليست مشكلة على الإطلاق“.

وأضاف: ”الوضع كما هو عليه، علينا أن نحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات أو ربما ست نقاط في الوقت الحالي، هذا يعتمد على ما يحدث في المباراتين المقبلتين من حيث فارق الأهداف“.

🗣 “After getting knocked out of the Champions League, that’s already difficult to take.”

Jürgen Klopp on Pep Guardiola being upset about being knocked-out of the #UCL whilst Liverpool made the final. pic.twitter.com/VPjMcxMxcR

— Football Daily (@footballdaily) May 9, 2022