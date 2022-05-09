اشتعال الحرب الكلامية بين غوارديولا ويورغن كلوب

ازداد التوتر بين مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه ليفربول، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأضاف المدرب الإسباني بيب غوارديولا المزيد من الإثارة للصراع بين الفريقين بعد تصريحه عقب الفوز الكبير الذي حققه مانشستر سيتي بنتيجة 5/0 على نيوكاسل، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، بعد يوم من تعادل ليفربول مع توتنهام 1/1 على ملعب أنفيلد.

Jürgen Klopp’s reaction to Pep Guardiola saying: 🗣 "The people want Liverpool to win more than us. It's not an issue. It's normal. Maybe they have more supporters all around the world, in England maybe more support Liverpool than us.” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/utoZrKlbNY — Football Daily (@footballdaily) May 9, 2022

وقال غوارديولا لشبكة ”beIN Sports“: ”الجميع في هذا البلد يدعمون ليفربول. وسائل الإعلام وكافة الأطراف. بالطبع، ليفربول لديه تاريخ لا يصدق وكذلك يملك ألقابا أوروبية وليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط. لقد فازوا بلقب واحد للدوري في 30 عامًا، لكنها ليست مشكلة على الإطلاق“.

وأضاف: ”الوضع كما هو عليه، علينا أن نحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات أو ربما ست نقاط في الوقت الحالي، هذا يعتمد على ما يحدث في المباراتين المقبلتين من حيث فارق الأهداف“.

🗣 “After getting knocked out of the Champions League, that’s already difficult to take.” Jürgen Klopp on Pep Guardiola being upset about being knocked-out of the #UCL whilst Liverpool made the final. pic.twitter.com/VPjMcxMxcR — Football Daily (@footballdaily) May 9, 2022

يورغن كلوب يرد

وجاء رد يورغن كلوب على غوارديولا، اليوم الإثنين، وقال المدرب الألماني: ”أنا أعيش في ليفربول لذا يريد الكثير من الناس هنا أن نفوز بالدوري هذا صحيح، لكن حتى هنا ربما تكون النسبة 50% فقط، هناك أشخاص آخرون يقاتلون من أجل أشياء أخرى، لا أعتقد أن الدولة بأكملها تدعمنا، ولم أشعر بذلك“.

وأضاف: ”لا أشعر أن ذلك حقيقي، ليس لدينا أفضلية هنا، أعتقد أن هناك من يريد ليفربول وهناك من يريد مانشستر سيتي“.

وتابع كلوب: ”ربما كان من الصعب عليهم تقبل الخسارة أمام ريال مدريد وتواجد ليفربول في النهائي“.

غوارديولا بعد اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بالدوري: الجميع في إنجلترا يدعم ليفربول https://t.co/sCFYBIzp3Y pic.twitter.com/xsIbXYq39q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وعوض ريال مدريد خسارته 3/4 إلى فوز 3/1 على مانشستر سيتي ليضرب موعدا مع ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تقام يوم 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح كلوب: ”لا أعرف حقا الوضع الذي كان فيه غوارديولا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، من الواضح أنه وضع صعب بما يكفي ليقول ما يقوله، غوارديولا قال الحقيقة، فزنا بالبريميرليغ مرة واحدة خلال آخر 30 عاما“.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 86 نقطة من 35 مباراة، ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني.

وفي المباريات الثلاث الأخيرة لمانشستر سيتي سيلعب مع وولفرهامبتون، وويستهام، وأستون فيلا، في حين من المقرر أن يلعب ليفربول مع أستون فيلا، وساوثهامبتون، وولفرهامبتون.