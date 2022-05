بيكهام يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد تقارير اقتراب رحيله عن مانشستر يونايتد (فيديو)

ينوي مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إجراء تغييرات كبيرة بعد موسم محبط جديد، لكن لاعبه السابق ديفيد بيكهام يأمل في استمرار كريستيانو رونالدو لعام آخر على الأقل.

وخسر يونايتد 4-صفر، أمام برايتون آند هوف ألبيون مطلع هذا الأسبوع، ليتأكد أنه لن يستطيع إنهاء الموسم في مركز أفضل من السادس، ما يعني الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعيّن يونايتد المدرب إريك تين هاغ خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك بعد نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن يجري المدرب الهولندي تغييرات عديدة في التشكيلة قبل الموسم الجديد.

وأحرز رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ويأمل بيكهام، الذي ارتدى أيضا مثل كريستيانو القميص رقم 7 في يونايتد، أن يستمر المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في صفوف الفريق.

🗣 “Staying on at [Man] United is important for the fans.”

