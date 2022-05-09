أرتيتا: مباراة آرسنال ضد توتنهام قد تمثل لحظة حاسمة في موسم الفريق

قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن المباراة في ضيافة غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير، يوم الخميس، قد تمثل لحظة حاسمة في موسم الفريق، إذ يتطلع إلى الوجود في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل آرسنال صاحب المركز الرابع المباراة بفارق أربع نقاط عن توتنهام، ويدرك أن الفوز سيكون كافيا لتأمين مكانه في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2017.

وقال أرتيتا للصحفيين بعد الفوز 2-1 على ليدز يونايتد، يوم الأحد ”سنذهب لتلك المباراة بالحماسة ذاتها التي نمتلكها دائما، لكن مع العلم أن هذه قد تكون لحظة حاسمة“.

وأضاف ”يمكن أن يمثل ذلك حافزا إضافيا لنا لتحقيق الأمر“.

وكان منصب أرتيتا في خطر عندما بدأ الموسم بهزائم متتالية أمام برنتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي في أغسطس/ آب، لكن المدرب الإسباني رد على المشككين ووقع الأسبوع الماضي عقدا جديدا حتى 2025.

وقال أرتيتا ”لقد حصلنا على الحق في خوض هذه المباراة في هذا السياق، بدأنا الموسم بغياب تسعة أو عشرة لاعبين وباللعب أمام أفضل فريقين في أوروبا“.

محمد النني

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية، أن نادي آرسنال قرر الدخول في مفاوضات مع الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيخرج من ملعب ”الإمارات“.

النني، 29 عامًا، انضم إلى آرسنال من بازل السويسري في 2016، وقضى موسم 2019-20 معارًا لنادي بشكتاش التركي.

ولكن صحيفة ”ذا أثلتيك“ الإنجليزية، أكدت أن آرسنال قد بدأ بالفعل المحادثات لتجديد عقد النني مع الفريق.

المفاوضات بين آرسنال والنني في مرحلة أولية حاليا، لكن النادي مصمم على الاحتفاظ بلاعب الوسط المصري.