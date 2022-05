ذا أثلتيك: مانشستر سيتي أتم صفقة ضم هالاند

كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بموقع ”ذا أثلتيك“ عن إتمام مانشستر سيتي صفقة ضم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب الأسبوع المقبل.

وقال أورنستن عبر مقال نشره عبر موقع ”ذا أثلتيك“، يوم الاثنين ”انتقال هالاند لمانشستر سيتي قد تم بالفعل، وفق مصادري في ألمانيا فقد حصل اتفاق تام على البنود الشخصية بين هالاند والسيتيزين، وتأكيد إتمام الصفقة سيكون خلال الأسبوع الحالي“.

وأضاف ”هالاند وافق على العرض الذي قدمه مانشستر سيتي خلال الشهر الماضي؛ ما جعل الحديث مفتوحًا بين بروسيا دورتموند الألماني ونظيره الإنجليزي، والحديث كان وديًّا بشكل كبير، وفق المصدر ذاته“.

وأشار ”بروسيا دورتموند الآن ينتظر بأن يتم إخطاره رسميًّا بدفع مبلغ فسخ العقد ليعلن انتقال هالاند للسيتي“.

