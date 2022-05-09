ذا أثلتيك: مانشستر سيتي أتم صفقة ضم هالاند

كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بموقع ”ذا أثلتيك“ عن إتمام مانشستر سيتي صفقة ضم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب الأسبوع المقبل.

وقال أورنستن عبر مقال نشره عبر موقع ”ذا أثلتيك“، يوم الاثنين ”انتقال هالاند لمانشستر سيتي قد تم بالفعل، وفق مصادري في ألمانيا فقد حصل اتفاق تام على البنود الشخصية بين هالاند والسيتيزين، وتأكيد إتمام الصفقة سيكون خلال الأسبوع الحالي“.

وأضاف ”هالاند وافق على العرض الذي قدمه مانشستر سيتي خلال الشهر الماضي؛ ما جعل الحديث مفتوحًا بين بروسيا دورتموند الألماني ونظيره الإنجليزي، والحديث كان وديًّا بشكل كبير، وفق المصدر ذاته“.

وأشار ”بروسيا دورتموند الآن ينتظر بأن يتم إخطاره رسميًّا بدفع مبلغ فسخ العقد ليعلن انتقال هالاند للسيتي“.

🚨 Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF — David Ornstein (@David_Ornstein) May 9, 2022

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى الـ30 من يونيو 2024، لكن مع وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

وكان سيباستيان كيل، المدير الرياضي في دورتموند، أكد أخيرًا أن هالاند قد يغادر صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك القرار لن يفاجئه إذا تم اتخاذه.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ في الشهر الماضي أن مانشستر سيتي قد اتخذ خطوة مهمة إلى الأمام في المفاوضات مع ممثلي هالاند، وأنه تم الاتفاق على راتب أسبوعي بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مانشستر سيتي مستعد لتفعيل بند الشرط الجزائي بعقد المهاجم النرويجي، والبالغ 63 مليون جنيه إسترليني، وعرض صفقة مدتها خمس سنوات.

بينما يقال إن مانشستر سيتي يقود الطريق لضم هالاند، حتى الآن، لم يكن هناك إعلان رسمي عن الوجهة التالية للمهاجم.

وكان هالاند مرتبطًا بمجموعة من الأندية بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظًّا للفوز بالسباق من أجل توقيعه.

ويمثل مبلغ 63 مليون جنيه إسترليني لهالاند سعرًا مناسبًا في السوق اليوم لواحد من أكثر لاعبي كرة القدم رواجًا في العالم، وتم إدراج شرط رسوم الإفراج في العقد الذي وقعه هالاند تحت إشراف الوكيل الراحل مينو رايولا.

يذكر أن هالاند قدم موسما جيدا مع بروسيا دورتموند، إذ تمكن من تسجيل 28 هدفًا، وصنع 8 أهداف أخرى، خلال 27 مباراة خاضها في مختلف البطولات.