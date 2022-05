غوارديولا بعد اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بالدوري: الجميع في إنجلترا يدعم ليفربول

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إن ”الجميع يدعم ليفربول“ مع اقتراب السباق على اللقب من نهايته.

ولا يزال ليفربول يكافح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكنه تعرض لضربة قوية بسبب تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير في أنفيلد وفوز سيتي الكبير 5-صفر على نيوكاسل يونايتد.

ويتأخر فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب الآن بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، وسينتقل ليفربول لمواجهة أستون فيلا منتصف الأسبوع الحالي ، بينما يسافر سيتي إلى ولفرهامبتون.

ورد المدير الفني الإسباني في على سؤال بشأن تمتع فريقه الآن بأفضلية لحسم اللقب، بإطلاق تصريح مثير للجدل بشأن مساندة الجميع لليفربول.

وأوضح غوارديولا لشبكة beIN Sports: ”الجميع في هذا البلد يدعمون ليفربول. وسائل الإعلام وكافة الأطراف. بالطبع، ليفربول لديه تاريخ لا يصدق وكذلك يملك ألقابا أوروبية وليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط. لقد فازوا بلقب واحد للدوري في 30 عامًا ، لكنها ليست مشكلة على الإطلاق.

”الوضع كما هو عليه، علينا أن نحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات أو ربما ست نقاط في الوقت الحالي، هذا يعتمد على ما يحدث في المباراتين المقبلتين من حيث فارق الأهداف.

”الآن مباراة الأربعاء (أمام ولفرهامبتون) هو نهائي حقيقي ، حقيقي ، حقيقي ، حقيقي بالنسبة لنا، وسنحاول الذهاب إلى هناك (ولفرهامبتون) للفوز. مصيرنا بأيدينا، وهذا مهم وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا. سواء كانت نقطة واحدة أو ثلاثا، لا شيء يتغير. علينا أن نفعل ذلك.“

