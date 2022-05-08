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رياضة

غوارديولا بعد اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بالدوري: الجميع في إنجلترا يدعم ليفربول
تاريخ النشر: 08 مايو 2022 20:48 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2022 21:35 GMT

غوارديولا بعد اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بالدوري: الجميع في إنجلترا يدعم ليفربول

بيب غوارديولا يرى أن الجميع يدعم ليفربول من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إن ”الجميع يدعم ليفربول“ مع اقتراب السباق على اللقب من نهايته.

ولا يزال ليفربول يكافح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكنه تعرض لضربة قوية بسبب تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير في أنفيلد وفوز سيتي الكبير 5-صفر على نيوكاسل يونايتد.

ويتأخر فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب الآن بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، وسينتقل ليفربول لمواجهة أستون فيلا منتصف الأسبوع الحالي ، بينما يسافر سيتي إلى ولفرهامبتون.

ورد المدير الفني الإسباني في على سؤال بشأن تمتع فريقه الآن بأفضلية لحسم اللقب، بإطلاق تصريح مثير للجدل بشأن مساندة الجميع لليفربول.

وأوضح غوارديولا لشبكة beIN Sports: ”الجميع في هذا البلد يدعمون ليفربول. وسائل الإعلام وكافة الأطراف. بالطبع، ليفربول لديه تاريخ لا يصدق وكذلك يملك ألقابا أوروبية وليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط. لقد فازوا بلقب واحد للدوري في 30 عامًا ، لكنها ليست مشكلة على الإطلاق.

”الوضع كما هو عليه، علينا أن نحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات أو ربما ست نقاط في الوقت الحالي، هذا يعتمد على ما يحدث في المباراتين المقبلتين من حيث فارق الأهداف.

”الآن مباراة الأربعاء (أمام ولفرهامبتون) هو نهائي حقيقي ، حقيقي ، حقيقي ، حقيقي بالنسبة لنا، وسنحاول الذهاب إلى هناك (ولفرهامبتون) للفوز. مصيرنا بأيدينا، وهذا مهم وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا. سواء كانت نقطة واحدة أو ثلاثا، لا شيء يتغير. علينا أن نفعل ذلك.“

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري من ليفربول بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد على استاد الاتحاد، لكن أجواء الاحتفال تقلصت بسبب إصابة المدافع البرتغالي دياز.

وفي الوقت الذي حقق فيه سيتي تقدما بثلاث نقاط قبل آخر ثلاث مباريات، سيتعين على غوارديولا اللعب دون دياز وجون ستونز وكايل ووكر أمام ولفرهامبتون واندرارز ووست هام يونايتد وأستون فيلا.

وأضاف المدير الفني الإسباني أنه يملك حاليا ثلاثة مدافعين جاهزين هم جواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو وإيمريك لابورت.

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