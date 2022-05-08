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رياضة

أزمة دفاعية.. مانشستر سيتي يفتقد روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر في آخر ثلاث مباريات
تاريخ النشر: 08 مايو 2022 20:18 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2022 21:05 GMT

أزمة دفاعية.. مانشستر سيتي يفتقد روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر في آخر ثلاث مباريات

في المباريات الثلاث الأخيرة لمانشستر سيتي سيلعب مع وولفرهامبتون، وويستهام، وأستون فيلا، في حين من المقرر أن يلعب ليفربول مع أستون فيلا، وساوثهامبتون، وولفرهامبتون.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

سيفتقد مانشستر سيتي ثلاثة مدافعين أساسيين حتى نهاية السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق اليوم الأحد أن البرتغالي روبن دياز لن يستكمل الموسم.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري من ليفربول بعد فوزه 5/0 على نيوكاسل يونايتد على إستاد الاتحاد، لكن أجواء الاحتفال تقلصت بسبب إصابة المدافع البرتغالي دياز.

وفي الوقت الذي حقق فيه مانشستر سيتي تقدما بثلاث نقاط قبل آخر ثلاث مباريات، سيتعين على بيب غوارديولا اللعب دون دياز وجون ستونز وكايل ووكر أمام وولفرهامبتون واندرارز وويستهام يونايتد وأستون فيلا.

واضطر دياز للخروج بعد الشوط الأول أمام نيوكاسل بسبب إصابة عضلية، بينما أصيب ستونز ووكر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا: ”سيبتعد روبن وكايل وجون حتى نهاية الموسم، ربما يكون بوسعهم العودة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشكلة روبن عضلية. ليست نفس الإصابة السابقة، لكنها في عضلات الفخذ الخلفية“.

وجلس المدافع ناثان آكي على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل، لكنه كان يعاني من إصابة في الكاحل، وقال غوارديولا إنه يملك في الوقت الحالي ثلاثة مدافعين بوسعهم اللعب أمام وولفرهامبتون.

وقال غوارديولا: ”لديه مشكلة في كاحله منذ فترة طويلة. حدث ذلك أمام ليدز. لا يزال لديه القليل من الألم ولا يشعر بالراحة“.

وأضاف المدرب الإسباني أنه يملك حاليا ثلاثة مدافعين جاهزين هم جواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو وإيمريك لابورت.

وفي المباريات الثلاث الأخيرة لمانشستر سيتي سيلعب مع وولفرهامبتون، وويستهام، وأستون فيلا، في حين من المقرر أن يلعب ليفربول مع أستون فيلا، وساوثهامبتون، وولفرهامبتون.

واستغل مانشستر سيتي، حامل اللقب، تعادل ليفربول 1/1 مع توتنهام أمس السبت، وتغلب 5/0، على ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينغ الهدف الأول لمانشستر سيتي من ضربة رأس بعد كرة عرضية من جواو كانسيلو.

وسجل المدافع إيميريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة فشل مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل بصدها.

وفي الدقيقة 61 وقع رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر سيتي من ضربة رأسية بعد ضربة ركنية لعبها كيفن دي بروين.

وسجل فيل فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، قبل أن يعود رحيم سترلينغ بالهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90+3.

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