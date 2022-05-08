ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يهزم ليدز يونايتد.. وإيفرتون يقترب من البقاء في البريميرليغ

عزز آرسنال آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب 2/1 على ضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وسجل المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه هدفين في الدقيقتين الخامسة والعاشرة ليضمن آرسنال نقاط المباراة الثلاث.

◀#آرسنال متقدم 2/0 على ليدز يونايتد في أول 10 دقائق

🔴الفوز سيعزز آمال آرسنال في الاحتفاظ بالمركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل#إرم_سبورت #ارسنال_ليدز #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/B5O6Q4vQl1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وسجل إدوارد نيكيتاه 4 أهداف في آخر 4 مباريات شارك فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب ليدز يونايتد بـ10 لاعبين بعد طرد لوك أيلنغ في الدقيقة 27، وسجل دييغو لورينتي هدف التقليص للفريق في الدقيقة 66.

ورفع هذا الفوز رصيد آرسنال إلى 66 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بنقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، ويتقدم الغانرز بـ4 نقاط عن توتنهام الذي تعادل مع ليفربول أمس السبت.

وفي الجولة المقبلة سيلعب آرسنال مع توتنهام هوتسبير، ثم مع نيوكاسل وأخيرا مع إيفرتون.



واقترب إيفرتون من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 2/1 خارج ملعبه على ليستر سيتي.

وافتتح فيتالي ميكولينكو التسجيل لإيفرتون في الدقيقة السادسة، وتعادل باتسون داكا للسيتر سيتي في الدقيقة 11، قبل أن يتقدم ميسون هولجيت لإيفرتون في الدقيقة 30.

ورفع إيفرتون، الذي يدربه فرانك لامبارد، رصيده إلى 35 نقطة من 34 مباراة في المركز السادس عشر، ويتقدم بنقطة عن كل من بيرنلي وليدز يونايتد، علما أن إيفرتون لعب مباراة أقل منهما، في حين سبق أن تأكد نزول نوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى حيث يقبع في المركز الأخير وحصد 21 نقطة من 36 مباراة.

وفي الجولات الأربع الأخيرة سيلعب إيفرتون مع واتفورد وبرينتفورد وكريستال بالاس وآرسنال.

وتغلب ويستهام 4/0 على نوريتش سيتي سجلها سعيد بن رحمة (هدفين)، وميشيل أنطونيو ومانويل لانزيني.