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رياضة

بعد فشل مانشستر يونايتد بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.. انخفاض كبير في راتب كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 08 مايو 2022 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2022 14:40 GMT

بعد فشل مانشستر يونايتد بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.. انخفاض كبير في راتب كريستيانو رونالدو

في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سينخفض راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير مع مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مهينة بنتيجة 0/4 أمام برايتون، أمس السبت، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجمدت هذه الخسارة رصيد الفريق عند 58 نقطة من 37 مباراة في المركز السابع.

وبعيدًا عن الجانب الرياضي، وما يعنيه عدم مشاركة فريق بقيمة مانشستر يونايتد في أهم مسابقة قارية، فإن عدم اللعب في دوري الأبطال سيكون له أيضًا عواقب اقتصادية على النادي واللاعبين.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ سيعاني لاعبو مانشستر يونايتد من تخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 25% لعدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، ومن بينهم أيضًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سينخفض راتبه من 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 288 ألف جنيه.

من من جانبه سينخفض راتب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من حوالي 375.000 جنيه إسترليني أسبوعيا إلى حوالي 281.000.

ووفقا للصحيفة فإن هذا التخفيض هو إجراء اتخذه مانشستر يونايتد لحماية اقتصاد النادي من انخفاض الدخل الناتج عن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال 37 مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي فاز الفريق في 16 مباراة فقط، وتعادل 10 مرات، في حين تعرض للخسارة 11 مرة، وسجل لاعبوه 57 هدفا فقط، بينها 18 لرونالدو، في حين تلقت شباك الفريق 56 هدفا.

أرقام كارثية
وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات فإن لمانشستر يونايتد تلقى 4 أهداف أو أكثر في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ اعتزال مدربه التاريخي أليكس فيرجسون، وهو ما يعادل ما ما تحقق خلال 810 مباريات في عهد الإسكتلندي.

في حين ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن مانشستر يونايتد تلقى أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على مدار تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي، بعدما اهتزت شباكه هذا الموسم 56 مرة.

وتجاوز لمانشستر يونايتد أسوأ رقم سلبي، والذي تحقق موسم 2018/2019 وتلقى فيه 54 هدفا.

في حين قالت شبكة ”بليتشر ريبورت“ إن لمانشستر يونايتد تلقى خامس خسارة له خارج ملعبه على التوالي في المسابقة، وهي السلسلة الأسوأ له منذ عام 1981.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

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