بعد فشل مانشستر يونايتد بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.. انخفاض كبير في راتب كريستيانو رونالدو

سينخفض راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير مع مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مهينة بنتيجة 0/4 أمام برايتون، أمس السبت، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجمدت هذه الخسارة رصيد الفريق عند 58 نقطة من 37 مباراة في المركز السابع.

حال استمراره في #مانشستر_يونايتد .. لن يشارك كرستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم لأول مره في تاريخه #مانشستر_يونايتد_برايتون pic.twitter.com/szFXohE0vF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وبعيدًا عن الجانب الرياضي، وما يعنيه عدم مشاركة فريق بقيمة مانشستر يونايتد في أهم مسابقة قارية، فإن عدم اللعب في دوري الأبطال سيكون له أيضًا عواقب اقتصادية على النادي واللاعبين.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ سيعاني لاعبو مانشستر يونايتد من تخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 25% لعدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، ومن بينهم أيضًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سينخفض راتبه من 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 288 ألف جنيه.

من من جانبه سينخفض راتب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من حوالي 375.000 جنيه إسترليني أسبوعيا إلى حوالي 281.000.

🗣 جماهير برايتون كلما لمس رونالدو الكرة يهتفون "يا له من إهدار للمال". وجماهير #مانشستر_يونايتد ترد في المدرجات: "لن نموت أبدًا .. سنظل كبار". pic.twitter.com/Yqips3RM6h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

ووفقا للصحيفة فإن هذا التخفيض هو إجراء اتخذه مانشستر يونايتد لحماية اقتصاد النادي من انخفاض الدخل الناتج عن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال 37 مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي فاز الفريق في 16 مباراة فقط، وتعادل 10 مرات، في حين تعرض للخسارة 11 مرة، وسجل لاعبوه 57 هدفا فقط، بينها 18 لرونالدو، في حين تلقت شباك الفريق 56 هدفا.

ميرور: فيرغسون نصح كريستيانو رونالدو بالبقاء موسما آخر مع مانشستر يونايتد https://t.co/zjrb0qcxNa pic.twitter.com/Mtg6X29gNc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

أرقام كارثية

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات فإن لمانشستر يونايتد تلقى 4 أهداف أو أكثر في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ اعتزال مدربه التاريخي أليكس فيرجسون، وهو ما يعادل ما ما تحقق خلال 810 مباريات في عهد الإسكتلندي.

في حين ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن مانشستر يونايتد تلقى أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على مدار تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي، بعدما اهتزت شباكه هذا الموسم 56 مرة.

ميسي هذا الموسم سجل في كل البطولات 9 أهداف مع باريس سان جيرمان.. فيما سجل رونالدو 24 هدفا مع مانشستر يونايتد pic.twitter.com/SuNlDWli2v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وتجاوز لمانشستر يونايتد أسوأ رقم سلبي، والذي تحقق موسم 2018/2019 وتلقى فيه 54 هدفا.

في حين قالت شبكة ”بليتشر ريبورت“ إن لمانشستر يونايتد تلقى خامس خسارة له خارج ملعبه على التوالي في المسابقة، وهي السلسلة الأسوأ له منذ عام 1981.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.