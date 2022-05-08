ميرور: فيرغسون نصح كريستيانو رونالدو بالبقاء موسما آخر مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ”ميرور“ عن اجتماع خاص أخيرا جمع أليكس فيرغسون، أسطورة ومدرب مانشستر يونايتد الأسبق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، للحديث عن مستقبله في قلعة ”أولد ترافورد“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”خلال المناقشات الشخصية بين فيرغسون وونالدو، نصحه السير بضرورة البقاء لموسم آخر في مشروع النادي الجديد مع تين هاغ للحفاظ على إرثه في مانشستر يونايتد وعدم المغادرة بعد موسم غير ناجح للفريق“.

وعاد رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس، في عقد لمدة عامين ينتهي في يونيو 2023.

ولكن مانشستر يونايتد لن يشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، وفي حال استمرار رونالدو مع الفريق لن يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ موسم 2003/2004.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق بعد المستويات المحبطة لمانشستر هذا الموسم وخروجه من كل البطولات، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحصول على خدماته.

Cristiano Ronaldo holds private meetings with Sir Alex Ferguson over Man Utd future https://t.co/0LvyFHbKhE — LONDONENDZNEWS (@londonendznews) May 8, 2022

بينما ذكرت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، في تقرير لها أخيرا أن تين هاغ يريد استمرار رونالدو في أولد ترافورد حتى نهاية عقده على أقل تقدير.

وأوضحت أن المدرب الهولندي يعتقد أنه سيكون من الحماقة عدم الإبقاء على رونالدو بمستواه المميز في الفترة الحالية وسط كل الصعوبات المحيطة بالنادي.

وأوضحت أن رونالدو سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيتحدث إليهم تين هاغ عند وصوله إلى ملعب أولد ترافورد وعلى الرغم من إعادة بناء التشكيلة التي تم التخطيط لها بالفعل، والتي ستتضمن شراء مهاجم واحد على الأقل، إلا أنه يريد بقاء رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وسيكون لاعبا رئيسا الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن تين هاغ أعجب بالطريقة التي حاول بها رونالدو حمل مانشستر يونايتد هذا الموسم والتي كانت أكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة.

وسجل رونالدو 24 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ويكافح للتأهل للبطولة الموسم المقبل، مع احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقبل أيام قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إنه سيناقش مستقبل كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاغ ومجلس الإدارة.

وصرح رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، بالفعل أنه يعتقد أنه لا يزال بإمكان رونالدو أن يلعب دورًا مفيدًا في الموسم المقبل على الرغم من أنه اعترف أيضًا بأن القرار سيقع في يد تين هاج ورونالدو نفسه.