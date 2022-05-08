كلوب ينتقد طريقة لعب كونتي بعد تعادل ليفربول مع توتنهام

انتقد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طريقة لعب توتنهام هوتسبير في مواجهة فريقه بعد تعادل الفريقين 1-1 في ”آنفيلد“، مساء السبت، في نتيجة قد تحرم ”الريدز“ من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعززت في الوقت نفسه آمال توتنهام في انتزاع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعرضت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية بهذه النتيجة، وتقدم ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 83 نقطة من 35 مباراة وبفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الذي خاض 34 مباراة وسيستضيف نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد.

وتقدم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك لويس دياز التعادل بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 74.

وهذه المرة الثانية فقط في 15 مباراة في الدوري التي يفشل فيها ليفربول في الخروج بالانتصار، بينما كانت المرة الأولى في التعادل مع مانشستر سيتي الشهر الماضي، لكن النتيجة قد تنهي آماله في حصد اللقب.

وبعد صافرة النهاية، قال كلوب لقناة BT Sport: ”غرفة الملابس لا تطير فرحا في هذه اللحظة، لكن هيا، يمكن أن يحدث شيء مثل هذا دائمًا. هناك مباريات أخرى نلعبها، علينا فقط الاستمرار“.

”كنا نتمنى الفوز في هذه المباراة، لكن مع كل الثناء على توتنهام لكنهم لا يزالون في المركز الخامس، لقد أضاعوا الكثير من الوقت“.

📺 Jurgen Klopp on Spurs tonight: “I don't like this kind of football. But that's my personal problem. I think they're world-class, and I think they should do more for the game." 🔴 pic.twitter.com/GxVoVeX5Jl — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 7, 2022

وأضاف المدير الفني الألماني عن أسلوب النادي اللندني خلال المباراة: ”سعيد حقا بالأداء وفخور بالعقلية التي أظهرناها ضد خصم جيد بشكل لا يصدق مع خطة مباراة تعتمد على الدفاع المحكم والهجمات المرتدة، كان علينا الفوز وقد دافعوا بكثافة في الخلف واعتمدوا على الهجمات المرتدة. الضغط المضاد كان رائعًا للغاية. لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن الأداء الذي أردناه ومن وجهة النظر هذه نحن بخير“.

وعن رأيه في أسلوب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام، وأداء فريقه في آنفيلد، أشار: ”لا تعجني هذه الطريقة من الأداء، لقد لعبوا بشكل دفاعي معظم المباراة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وإضاعة الوقت“.

وتعتبر هذه النتيجة محبطة للفريقين، سواء في ظل منافسة ليفربول على حصد اللقب، أو تطلع توتنهام لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

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ويبقى توتنهام في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال الذي سيواجه ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ويستضيف توتنهام غريمه آرسنال يوم الخميس في مباراة لا بديل فيها عن الفوز في صراع المربع الذهبي.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام: ”الآن سنحاول الراحة والتعافي لأننا نواجه مباراة مهمة أخرى يوم الخميس أمام آرسنال، ومع تبقي ثلاث مباريات فقط سيكون من المهم جدا الحصول على نقاط لحجز مكان في دوري الأبطال“.