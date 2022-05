كلوب ينتقد طريقة لعب كونتي بعد تعادل ليفربول مع توتنهام

انتقد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طريقة لعب توتنهام هوتسبير في مواجهة فريقه بعد تعادل الفريقين 1-1 في ”آنفيلد“، مساء السبت، في نتيجة قد تحرم ”الريدز“ من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعززت في الوقت نفسه آمال توتنهام في انتزاع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعرضت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية بهذه النتيجة، وتقدم ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 83 نقطة من 35 مباراة وبفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الذي خاض 34 مباراة وسيستضيف نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد.

وتقدم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك لويس دياز التعادل بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 74.

وهذه المرة الثانية فقط في 15 مباراة في الدوري التي يفشل فيها ليفربول في الخروج بالانتصار، بينما كانت المرة الأولى في التعادل مع مانشستر سيتي الشهر الماضي، لكن النتيجة قد تنهي آماله في حصد اللقب.

وبعد صافرة النهاية، قال كلوب لقناة BT Sport: ”غرفة الملابس لا تطير فرحا في هذه اللحظة، لكن هيا، يمكن أن يحدث شيء مثل هذا دائمًا. هناك مباريات أخرى نلعبها، علينا فقط الاستمرار“.

”كنا نتمنى الفوز في هذه المباراة، لكن مع كل الثناء على توتنهام لكنهم لا يزالون في المركز الخامس، لقد أضاعوا الكثير من الوقت“.

“I don't like this kind of football. But that's my personal problem. I think they're world-class, and I think they should do more for the game." 🔴 pic.twitter.com/GxVoVeX5Jl

