ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يشدد الخناق على محمد صلاح

شدد المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الخناق على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هيونغ مين سون هدفا في المباراة التي تجمع توتنهام مع ليفربول على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 56، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من ريان سيسيغنون.

ورفع هيونغ مين سون رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتأخر بهدفين عن محمد صلاح الذي سجل 20 هدفا، في حين سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 18 هدفا ويحتل المركز الثالث.

وفي المركز الرابع يأتي دييغو غوتا لاعب ليفربول ووقع على 15 هدفا، وسجل ساديو ماني نجم ليفربول 14 هدفا ويحتل المركز الخامس.

هدف قد يُنهي آمال #ليفربول في الدوري ومحمد صلاح في لقب الهداف سون يسجل هدف #توتنهام الأول في مرمى ليفربول ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليغ إلى "٢٠" بفارق هدفين عن محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/kMS3hP5r4I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفا.

2. هيونغ مين سون، توتنهام، 20 هدفا.

3. كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفا.

4. دييغو غوتا، ليفربول، 15 هدفا.

5. ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفا.

يشار إلى أنه تتبقى لليفربول 3 مباريات بعد مواجهة توتنهام، حيث سيلعب الريدز مع أستون فيلا وساوثهامبتون وولفرهامبتون.

كما تتبقى ثلاث مباريات لتوتنهام بعد مواجهة ليفربول، حيث سيلعب الريدز مع آرسنال وبيرنلي ونوريتش سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 83 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة عن ليفربول قبل احتساب نتيجة مواجهة الريدز وتوتنهام.

ونال ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يلعب مع تشيلسي مجددا يوم السبت 14 مايو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتأهل الريدز كذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا وسيلاقي ريال مدريد يوم 28 مايو، ويحلم في التتويج بالرباعية.