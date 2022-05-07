من هو تود بويلي مالك تشيلسي الجديد؟

كان تود بويلي، مالك نادي تشيلسي الجديد، نجمًا في المصارعة خلال فترة دراسته الجامعية عندما كان مراهقًا، كما تظهر صوره خلال ملفات مراحل دراسته الجامعية.

والتحق رجل الأعمال الملياردير، البالغ من العمر 46 عامًا، بمدرسة لاندون الخاصة في ماريلاند، حيث برع في الرياضة عندما كان شابًا.

فى حضور المالك الجديد لنادى #تشيلسي .. #وولفرهامبتون يقلب تأخره بثنائية ويخطف تعادل قاتل أمام البلوز (2/2) فى صراع حجز مقعد دوري أبطال أوروبا بـ #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/kgekf6IDmY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

ويقود بويلي الكونسورتيوم الذي اشترى نادي تشيلسي مقابل حوالي 4.25 مليار جنيه إسترليني والذي سيكون أكبر استحواذ رياضي في التاريخ.

ومن المقرر الآن أن يصبح بويلي وفريقه، الذي يضم المليارديرات مارك والتر وهانسجورغ فيس وشركة الاستثمار كليرليك كابيتال، مالكي تشيلسي الجدد بحلول نهاية مايو/آيار الحالي.

ومن الواضح أن بويلي كان يركز على الأشياء الكبيرة كما هو الحال في كتابه الدراسي السنوي، فقد تمت تسميته كواحد من ”قادة المستقبل في الولايات المتحدة“.

روميلو لوكاكو سجل أول هدف له مع #تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا العام 2022 أصبح هداف البلوز في كل المسابقات بـ14 هدف منها 7 في البريميرليغ pic.twitter.com/XCSG3yJweE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

ووفق المراهق بويلي بين مسيرته الرياضية ودراساته وبرع في كرة القدم الأمريكية والبيسبول، لكنه تألق بشكل ملحوظ في المصارعة.

وقاد فريق المصارعة في المدرسة للقب بطولة بين الولايات مرتين متتاليتين في عامي 1990 و1991.

وقد أطلقت المدرسة الجامعية الخاصة اسم صالة الألعاب الرياضية باسمه تكريما له، وقد عاد للمدرسة في 2014 لحضور الافتتاح الكبير لحلبة لمصارعة، حيث انضم إليه زملاؤه في الفصل والمصارعون.

وفي مكان آخر من الكتاب السنوي للمدرسة، يظهر بويلي ذو وجه جديد في سترة جامعية رياضية أخرى حيث يمسك مضربا في ملعب البيسبول.

وسط فرحة المالك الجديد لنادي #تشيلسي روميلو لوكاكو هو أول لاعب مع البلوز يسجل ركلة جزاء بالقدم اليسرى في تاريخ البريميرليغ pic.twitter.com/W1xO2mHYum — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

تاريخ طويل من النجاح

من الواضح أن مسيرته الرياضية لم تعرقل تقدمه الأكاديمي، حيث تمت تسميته جنبًا إلى جنب مع أربعة طلاب آخرين كواحد من ”قادة المستقبل في الولايات المتحدة“.

بعد مرور ثلاثين عامًا، من المقرر أن يتولى بويلي زمام تشيلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال بيان نُشر على الموقع الرسمي لتشيلسي: ”المالكون الجدد المقترحون سيلتزمون بمبلغ 1.75 مليار جنيه إسترليني في استثمارات إضافية لصالح النادي. يشمل ذلك استثمارات في ستامفورد بريدج، والأكاديمية، وفريق السيدات، وكينغسميدو ، والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.

أول ظهور لتود بويلي مالك تشيلسي الجديد في مدرجات ستامفورد بريدج (فيديو) https://t.co/fiemsXRPlo pic.twitter.com/B16phsHTMZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

”من المتوقع أن تكتمل عملية البيع في أواخر مايو رهنا بجميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل في ذلك الوقت“.

وبعد موافقة الحكومة البريطانية على عملية البيع يتعين الحصول على موافقة مسؤولي رابطة الدوري الممتاز في إنجلترا ورابطة ملاك أندية البطولة على الصفقة أيضا بعد فحص ملفات الملاك والمسؤولين الجدد بحثا عن أي موانع تحول دون إتمام الصفقة مثل وجود سجل جنائي أو ارتكاب مخالفات معينة أو التعرض لعقوبات أيضا.

ويملك بويلي حصة في فريق ”LA Dodgers“ للبيسبول وفريق كرة السلة للسيدات الأمريكي ”Los Angeles Sparks“، ويمتلك حصة في لوس أنغليس ليكرز الأمريكي الشهير لكرة السلة.

استغراب مالك #تشيلسي الجديد تود بويلي بعد إلغاء هدف روديغير بداعي التسلل. pic.twitter.com/mJdoMQwvHI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

ووفقا لمجلة ”فوربس“ الأمريكية المتخصصة تبلغ ثروة بويلي 4.6 مليار دولار أمريكي، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ”Eldridge Industries“. وقد أسس بويلي شركة الاستثمار الخاص في عام 2015.

وحاول بويلي شراء تشيلسي في عام 2019، وقد منحه ذلك أفضلية في هذه المرة، حيث كان جاهزا لعملية الاستحواذ خلال ثمانية أسابيع في عملية تحتاج تسعة أشهر أو أكثر.