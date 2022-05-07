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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون يفرض تعادلا مثيرا على تشيلسي
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 16:23 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 18:05 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون يفرض تعادلا مثيرا على تشيلسي

في آخر ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي من المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد وليستر سيتي وواتفورد. في حين من المقرر أن يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرم وولفرهامبتون  مضيفه تشيلسي من فوز مهم بعدما قلب تأخره 0/2 إلى تعادل متأخر بنتيجة 2/2 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي، وقع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وعاد روميلو لوكاكو وسجل الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من كريستيان بوليسيتش.

وسجل فرانسيسكو ترينكاو الهدف الوحيد لوولفرهامبتون في الدقيقة 79 بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء فشل إدوارد ميندي في صدها.

ووقع كونور كودي هدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 90+7 ليحرم البلوز من الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة من 35 مباراة ويحتل المركز الثالث، ويتقدم البلوز بـ4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع الذي لعب 34 مباراة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 83 نقطة من 34 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني الذي لعب 34 مباراة أيضا.

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وفي آخر ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي من المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد وليستر سيتي وواتفورد. في حين من المقرر أن يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون.

ولحساب الجولة نفسها تفوق أستون فيلا 3/1 على بيرنلي، وسجل لأستون فيلا داني إنجز وإميليانو بوينديا وأولي واتكينز، في حين سجل ماكسويل كورنيه هدف بيرنلي الوحيد.

كما تفوق كريستال بالاس 1/0 على واتفورد سجله ويلفريد زاها من ضربة جزاء، وفاز برينتفورد 3/0 على ساوثهامبتون سجلها بونتوس جانسون ويوان ويسا وكريستوفر اجر.

وفي وقت لاعب يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون على ملعب فالمر، وليفربول مع توتنهام على ملعب أنفيد.

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