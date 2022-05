أول ظهور لتود بويلي مالك تشيلسي الجديد في مدرجات ستامفورد بريدج (فيديو)

ظهر تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد لأول مرة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان انتقال ملكية النادي إليه.

وجاء ظهور تود بويلي في ملعب ستامفورد بريدج خلال مواجهة البلوز أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Todd Boehly getting emotionally involved already. Love to see it. pic.twitter.com/bWrVOw0MVg

وأعلن تشيلسي التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي مع وولفرهامبتون على التعادل السلبي.

ويملك تشيلسي 66 نقطة من 34 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيوقع تحالف كليرليك-بويلي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي، اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

Todd Boehly does a two-finger whistle to celebrate Chelsea going 1-0 up to then be disallowed by VAR…#Chelsea #cfc pic.twitter.com/BKYbnzEJqP

— CFCAnts⭐️⭐️🇨🇾 (@CfcAnts) May 7, 2022