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رياضة

أول ظهور لتود بويلي مالك تشيلسي الجديد في مدرجات ستامفورد بريدج (فيديو)
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 15:22 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 16:30 GMT

أول ظهور لتود بويلي مالك تشيلسي الجديد في مدرجات ستامفورد بريدج (فيديو)

ظهور تود بويلي في ملعب ستامفورد بريدج جاء خلال مواجهة البلوز أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ظهر تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد لأول مرة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان انتقال ملكية النادي إليه.

وجاء ظهور تود بويلي في ملعب ستامفورد بريدج خلال مواجهة البلوز أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن تشيلسي التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي مع وولفرهامبتون على التعادل السلبي.

ويملك تشيلسي 66 نقطة من 34 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيوقع تحالف كليرليك-بويلي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي، اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

وأفسح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الطريق أمام إتمام الصفقة، يوم الخميس الماضي، بعد نفيه تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة، في 24 فبراير الماضي، لكنه فعل ذلك فعليا قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات أصبح بموجبها النادي خاضعا للحكومة البريطانية.

وفي مارس آذار الماضي، أصدرت السلطات البريطانية ترخيصا خاصا مؤقتا يمنح النادي بعض الاستثناءات ويتيح له العمل والاستمرار في المنافسات رغم تجميد أصوله بسبب العقوبات. ويرغب تشيلسي في إتمام عملية البيع قبل انتهاء الترخيص الحالي في 31 مايو أيار الجاري.

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