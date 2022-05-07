أول ظهور لتود بويلي مالك تشيلسي الجديد في مدرجات ستامفورد بريدج (فيديو)

ظهر تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد لأول مرة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان انتقال ملكية النادي إليه.

وجاء ظهور تود بويلي في ملعب ستامفورد بريدج خلال مواجهة البلوز أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Todd Boehly getting emotionally involved already. Love to see it. pic.twitter.com/bWrVOw0MVg — Matt Debono (@MattDebonoAC) May 7, 2022

وأعلن تشيلسي التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي مع وولفرهامبتون على التعادل السلبي.

ويملك تشيلسي 66 نقطة من 34 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيوقع تحالف كليرليك-بويلي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي، اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

Todd Boehly does a two-finger whistle to celebrate Chelsea going 1-0 up to then be disallowed by VAR…#Chelsea #cfc pic.twitter.com/BKYbnzEJqP — CFCAnts⭐️⭐️🇨🇾 (@CfcAnts) May 7, 2022

وأفسح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الطريق أمام إتمام الصفقة، يوم الخميس الماضي، بعد نفيه تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة، في 24 فبراير الماضي، لكنه فعل ذلك فعليا قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات أصبح بموجبها النادي خاضعا للحكومة البريطانية.

استغراب مالك #تشيلسي الجديد تود بويلي بعد إلغاء هدف روديغير بداعي التسلل. pic.twitter.com/mJdoMQwvHI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وفي مارس آذار الماضي، أصدرت السلطات البريطانية ترخيصا خاصا مؤقتا يمنح النادي بعض الاستثناءات ويتيح له العمل والاستمرار في المنافسات رغم تجميد أصوله بسبب العقوبات. ويرغب تشيلسي في إتمام عملية البيع قبل انتهاء الترخيص الحالي في 31 مايو أيار الجاري.