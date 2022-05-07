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رياضة

ملكية النادي انتقلت إلى تود بولي.. تفاصيل عملية بيع تشيلسي
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 14:31 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 15:10 GMT

ملكية النادي انتقلت إلى تود بولي.. تفاصيل عملية بيع تشيلسي

تشيلسي أعلن التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

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المصدر: رويترز

أعلن نادي تشيلسي التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

وفيما يلي حقائق عن تفاصيل عملية بيع نادي تشيلسي بعد إعلانه في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

اتفاق البيع
سيوقع تحالف كليرليك-بولي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

وأفسح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الطريق أمام إتمام الصفقة يوم الخميس الماضي بعد نفيه تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

ترخيص خاص
وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير شباط الماضي لكنه فعل ذلك فعليا قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات أصبح بموجبها النادي خاضعا للحكومة البريطانية.

وبهذا لابد أن تصدر الحكومة البريطانية ترخيصا خاصا بالموافقة على أي عملية بيع بعد حصولها على تأكيدات بعدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية من صفقة البيع.

موافقة رابطة الدوري الممتاز
وبعد موافقة الحكومة البريطانية على عملية البيع يتعين الحصول على موافقة مسؤولي رابطة الدوري الممتاز في إنجلترا ورابطة ملاك أندية البطولة على الصفقة أيضا بعد فحص ملفات الملاك والمسؤولين الجدد بحثا عن أي موانع تحول دون إتمام الصفقة مثل وجود سجل جنائي أو ارتكاب مخالفات معينة أو التعرض لعقوبات أيضا.

نهاية الترخيص المؤقت للنادي في 31 مايو
في مارس آذار الماضي أصدرت السلطات البريطانية ترخيصا خاصا مؤقتا يمنح النادي بعض الاستثناءات ويتيح له العمل والاستمرار في المنافسات رغم تجميد أصوله بسبب العقوبات.

ويرغب تشيلسي في إتمام عملية البيع قبل انتهاء الترخيص الحالي في 31 مايو أيار الجاري.

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