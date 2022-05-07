ملكية النادي انتقلت إلى تود بولي.. تفاصيل عملية بيع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

وفيما يلي حقائق عن تفاصيل عملية بيع نادي تشيلسي بعد إعلانه في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

تحالف تود بولي يتوصل لاتفاق رسمي لشراء نادي تشيلسي https://t.co/UuBgcegvgH pic.twitter.com/BfQAAFlf8j — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

اتفاق البيع

سيوقع تحالف كليرليك-بولي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

وأفسح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الطريق أمام إتمام الصفقة يوم الخميس الماضي بعد نفيه تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

رومان أبراموفيتش ينفي مطالبته بالحصول على مبلغ الديون على تشيلسي https://t.co/ueogpuaywH pic.twitter.com/Ip4fpPQnsw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2022

ترخيص خاص

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير شباط الماضي لكنه فعل ذلك فعليا قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات أصبح بموجبها النادي خاضعا للحكومة البريطانية.

وبهذا لابد أن تصدر الحكومة البريطانية ترخيصا خاصا بالموافقة على أي عملية بيع بعد حصولها على تأكيدات بعدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية من صفقة البيع.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

موافقة رابطة الدوري الممتاز

وبعد موافقة الحكومة البريطانية على عملية البيع يتعين الحصول على موافقة مسؤولي رابطة الدوري الممتاز في إنجلترا ورابطة ملاك أندية البطولة على الصفقة أيضا بعد فحص ملفات الملاك والمسؤولين الجدد بحثا عن أي موانع تحول دون إتمام الصفقة مثل وجود سجل جنائي أو ارتكاب مخالفات معينة أو التعرض لعقوبات أيضا.

نهاية الترخيص المؤقت للنادي في 31 مايو

في مارس آذار الماضي أصدرت السلطات البريطانية ترخيصا خاصا مؤقتا يمنح النادي بعض الاستثناءات ويتيح له العمل والاستمرار في المنافسات رغم تجميد أصوله بسبب العقوبات.

ويرغب تشيلسي في إتمام عملية البيع قبل انتهاء الترخيص الحالي في 31 مايو أيار الجاري.