تحالف تود بولي يتوصل لاتفاق رسمي لشراء نادي تشيلسي

ذكرت صحيفة ”ذا تليغراف“ البريطانية، يوم الجمعة، أن التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال،توصل لاتفاق للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وأُرسل العرض الآن إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.

ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط برخصة العمل المؤقتة للنادي، وتنتهي في 31 مايو آيار، يبدو بولي المالك الشريك لفريق لوس أنغليس دودجرز بدوري البيسبول الأمريكي في طريقه لإكمال الاستحواذ على النادي اللندني بنهاية الشهر، وفقا للصحيفة.

وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات الآن من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس آذار في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

ونشر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بياناً جاء فيه: ”تشيلسي يعلن شراء تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد.. ويمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة للاستحواذ على النادي بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورغ فايس“.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، وتضم الملياردير السويسري هانزيورغ فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وحسب تقارير إعلامية فالصفقة تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني مبلغ شراء النادي ومبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني مبلغ استثمارات لصالح تشيلسي في المستقبل.

وأوضح البيان تفاصيل الاتفاق، أنه مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني، وأنه سيجري تخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، يتم إيداعها في حساب مصرفي مجمد ببريطانيا بقصد التبرع بنسبة 100٪ لأسباب خيرية، وستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل الأموال من الحساب.

وكذلك يلتزم الملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات إضافية لصالح النادي تشمل الأكاديمية وفريق السيدات وكذلك التمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.