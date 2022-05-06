توخيل يعترف: عرض تشيلسي للبيع أثّر على التشكيلة والنتائج

أقرَّ توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، بأن غرفة ملابس الفريق تأثرت بالعقوبات على النادي وعرضه للبيع ما تسبب بتراجع مستواه، لكنه رفض اعتبار هذا عذرًا للنتائج المتواضعة.

وعُرض تشيلسي للبيع من مالكه رومان أبراموفيتش عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل فرض عقوبات عليه من الحكومة البريطانية، وقال توخيل إنه أُبلغ بأن النادي لديه عرض مفضل لكن دون تحديد الاسم.

وفرضت الحكومة قيودًا على تشيلسي مثل عدم السماح له ببيع تذاكر أو تجديد عقود اللاعبين، وأكد توخيل أن خطة الانتقالات، الموسم المقبل، متأخرة عن الجدول الزمني المحدد.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل مواجهة ضيفه لفرهامبتون، وأندرارز، غدًا السبت: ”هذا يؤثر على الفريق، بالتأكيد لكن لا يمكنني تحديد إلى أي درجة، سيتركنا توني (روديجر) بالتأكيد خلال فترة العقوبة ولا يمكننا النزاع“.

وأضاف: ”هذا القرار ترك تأثيرًا في غرفة الملابس، ويشكل جزءًا ضخمًا، ومستقبل كل فرد ليس واضحًا لعدم وجود مفاوضات مع أحد.. من المهم ألا نعتبر هذا عذرًا“.

وتابع: ”حدث الموقف وسط مباريات إقصائية كبرى وجدول مزدحم وفي الدوري، حيث نتطلع لحصد نقاط، وربما يوجد شعور بالفريق بعدم الانشغال كثيرًا بالفوز أو الهزيمة، وفقد بعض الامتيازات، وهذا قد يكون كافيًا لخسارة مباريات“.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 66 نقطة وجمع نقطة واحدة فقط من آخر 4 مباريات، ومع تبقي 4 جولات يتصارع مع آرسنال (63)، وتوتنهام (61) على مقعدين بدوري أبطال أوروبا.

وواصل: ”ما نريده هو تثبيت العقلية، وفي أي مباراة سواء في كأس أو مباراة عادية بالدوري، ولا يوجد مبرر للتراجع، ويجب أن نوقف التعثر، غدًا، وأنا مقتنع بوجود أسباب كافية للثقة بنا وعدم الشك“.

وسيغيب ثنائي الوسط نجولو كانتي وجورجينيو عن اللقاء بسبب الإصابة، بينما يفتقد ولفرهامبتون مدربه برونو لاجي لإصابته بكوفيد-19.