مباراة ليفربول وتوتنهام.. كلوب يحذر من "السرعة الجنونية" للسبيرز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن دفاع فريقه سيواجه أكبر تحد له منذ فترة طويلة أمام هجوم توتنهام هوتسبير القوي عندما يتقابل الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ويتوقع كلوب أن يلعب توتنهام بقيادة المدرب أنطونيو كونتي على الهجمات المرتدة لأنه يملك ”مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم الذين يجيدون تنفيذ الهجمات المرتدة“ خاصة عندما يلعبون خارج الديار.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة السبت على ملعب آنفيلد: ”عندما تفكر في الطريقة التي يفوز بها توتنهام بالمباريات ستجده فريقا رائعا… يملكون سرعة جنونية في خط الهجوم“.

وأضاف: ”هاري كين، يا له من لاعب. من الواضح أنه يناسب طريقة لعبهم بشكل جيد للغاية، هناك تفاهم كبير بينهم (المهاجمون). أود القول إننا سنواجه أكبر تحد منذ فترة طويلة.

”للفوز بمباراة عليك أن تصنع الفرص وأن تسيطر على اللعب لكن عندما تخسر (الكرة)، يجب أن تكون قريبا من جميع لاعبي المنافس على الفور وهذا أمر صعب للغاية. علينا أن نجد طريقة للحد من خطورتهم كلما كان ذلك ممكنا“.

ويتأخر ليفربول، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان فريق المدرب بيب غوارديولا سيكون أكثر تصميما من أي وقت مضى على عدم ترك لقب الدوري يفلت منه بعد الخروج الأوروبي على يد ريال مدريد، قال كلوب ”نعم، كانت ضربة قوية.. قاسية حقا.

”ليلة مثلها ليست رائعة. في صباح اليوم التالي تكون المشاعر سيئة لكن سيتي يستعد الآن لنيوكاسل (يونايتد) يوم الأحد“.

وفاز ريال مدريد على ليفربول في نهائي 2018 وقال كلوب إنه أراد مواجهة الفريق الإسباني مرة أخرى في الموسم التالي للثأر من تلك الهزيمة.

وفي النهاية فاز ليفربول بالمسابقة في 2019 بالتغلب على توتنهام في النهائي.

وقال كلوب ضاحكا ”لكننا واجهنا توتنهام في مدريد.. يبدو أن مدريد هي مصيرنا“.

