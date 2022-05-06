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رياضة

ديلي تيلغراف: تين هاغ يريد بقاء كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 06 مايو 2022 13:55 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2022 14:40 GMT

ديلي تيلغراف: تين هاغ يريد بقاء كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

رونالدو سجل 24 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة أن المدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد يريد بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي تلغراف“ فإن إريك تين هاغ يريد بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد، ويعتقد المدير الفني الجديد للنادي أنه سيكون من ”الحماقة“ عدم الاحتفاظ بالمهاجم البرتغالي الذي يتبقى عام واحد على عقده.

وأوضحت أن رونالدو سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيتحدث إليهم تين هاغ عند وصوله إلى ملعب أولد ترافورد وعلى الرغم من إعادة بناء التشكيلة التي تم التخطيط لها بالفعل، والتي ستتضمن شراء مهاجم واحد على الأقل، إلا أنه يريد بقاء رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وسيكون لاعبا رئيسيا الموسم المقبل.

ويفكر تين هاغ في كيفية الحصول على أفضل ما في مانشستر يونايتد مع وجود رونالدو في الفريق نظرًا لأنه يبلغ من العمر 37 عامًا ومن الواضح أنه لم يعد قادرًا بدنيًا بعد الآن، والمدرب الهولندي لا يكره بناء تشكيلته حول رونالدو، لأسباب ليس أقلها أن لديه الكثير من العمل للقيام به في مناطق أخرى من الفريق، لتوفير المزيد من الفرص له.

وأشارت ”ديلي تلغراف“ إلى الأمر قد يكون كذلك فرونالدو لا يجب أن يتوقع أن يبدأ كل مباراة، وسيتم تقديم هذا كمحاولة للاعتناء به والحصول على أفضل النتائج منه.

وأكدت الصحيفة أن تين هاغ أعجب بالطريقة التي حاول بها رونالدو حمل مانشستر يونايتد هذا الموسم والتي كانت أكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة.

وسجل رونالدو 24 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ويكافح للتأهل للبطولة الموسم المقبل، مع احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقبل أيام قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إنه سيناقش مستقبل كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاغ ومجلس الإدارة.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين عند سؤاله عن مستقبل رونالدو: ”هذا شيء يجب أن نتحدث عنه أنا وإريك ومجلس الإدارة“.

وأضاف: ”عقد كريستيانو ما زال ساريا لمدة عام آخر، من المهم أيضا معرفة موقفه من البقاء في النادي“.

وقال رانجنيك في مقابلة منفصلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“، إن القرار النهائي ليس بيده، وأضاف: ”في النهاية، سيكون قرار إريك وكريستيانو أيضا“.

صرح رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، بالفعل أنه يعتقد أنه لا يزال بإمكان رونالدو أن يلعب دورًا مفيدًا في الموسم المقبل على الرغم من أنه اعترف أيضًا بأن القرار سيقع في يد تين هاج ورونالدو نفسه.

وفي حال بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد فسيحتاج لقبول أنه سيغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عامًا.

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