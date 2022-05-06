ديلي تيلغراف: تين هاغ يريد بقاء كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة أن المدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد يريد بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي تلغراف“ فإن إريك تين هاغ يريد بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد، ويعتقد المدير الفني الجديد للنادي أنه سيكون من ”الحماقة“ عدم الاحتفاظ بالمهاجم البرتغالي الذي يتبقى عام واحد على عقده.

دموع كريستيانو رونالدو بعد مباراة #مانشستر_يونايتد_برينتفورد💔 pic.twitter.com/s32aI6vK5r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وأوضحت أن رونالدو سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيتحدث إليهم تين هاغ عند وصوله إلى ملعب أولد ترافورد وعلى الرغم من إعادة بناء التشكيلة التي تم التخطيط لها بالفعل، والتي ستتضمن شراء مهاجم واحد على الأقل، إلا أنه يريد بقاء رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وسيكون لاعبا رئيسيا الموسم المقبل.

ويفكر تين هاغ في كيفية الحصول على أفضل ما في مانشستر يونايتد مع وجود رونالدو في الفريق نظرًا لأنه يبلغ من العمر 37 عامًا ومن الواضح أنه لم يعد قادرًا بدنيًا بعد الآن، والمدرب الهولندي لا يكره بناء تشكيلته حول رونالدو، لأسباب ليس أقلها أن لديه الكثير من العمل للقيام به في مناطق أخرى من الفريق، لتوفير المزيد من الفرص له.

إيركسن قد يكون .. بديل رونالدو الصحفي بيدرو ألميدا أكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم لأنه ليس ضمن خطط إيريك تين هاغ. الصحفي كريس ويلير أكد أن أحد اللاعبين الذي من الممكن أن يكون على رادار إيرك تين هاغ هو كريستيان إيركسن. pic.twitter.com/8NWry77lW8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وأشارت ”ديلي تلغراف“ إلى الأمر قد يكون كذلك فرونالدو لا يجب أن يتوقع أن يبدأ كل مباراة، وسيتم تقديم هذا كمحاولة للاعتناء به والحصول على أفضل النتائج منه.

وأكدت الصحيفة أن تين هاغ أعجب بالطريقة التي حاول بها رونالدو حمل مانشستر يونايتد هذا الموسم والتي كانت أكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة.

وسجل رونالدو 24 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ويكافح للتأهل للبطولة الموسم المقبل، مع احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقبل أيام قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إنه سيناقش مستقبل كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاغ ومجلس الإدارة.

كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الثاني عشر من ضربة حرة في تاريخ البريميرليغ .. أصبح ثالث أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف من ضربات حرة مباشرة 👍 #مانشستر_يونايتد_نوريتش pic.twitter.com/aCKoXwK1t3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وأبلغ رانجنيك الصحفيين عند سؤاله عن مستقبل رونالدو: ”هذا شيء يجب أن نتحدث عنه أنا وإريك ومجلس الإدارة“.

وأضاف: ”عقد كريستيانو ما زال ساريا لمدة عام آخر، من المهم أيضا معرفة موقفه من البقاء في النادي“.

وقال رانجنيك في مقابلة منفصلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“، إن القرار النهائي ليس بيده، وأضاف: ”في النهاية، سيكون قرار إريك وكريستيانو أيضا“.

صرح رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، بالفعل أنه يعتقد أنه لا يزال بإمكان رونالدو أن يلعب دورًا مفيدًا في الموسم المقبل على الرغم من أنه اعترف أيضًا بأن القرار سيقع في يد تين هاج ورونالدو نفسه.

وفي حال بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد فسيحتاج لقبول أنه سيغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عامًا.