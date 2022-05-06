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رياضة

رسميا.. آرسنال يعلن تجديد عقد مدربه ميكيل أرتيتا حتى 2025
تاريخ النشر: 06 مايو 2022 9:36 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2022 10:00 GMT

رسميا.. آرسنال يعلن تجديد عقد مدربه ميكيل أرتيتا حتى 2025

أرتيتا تولى قيادة آرسنال في 126 مباراة، حقق خلالها الفوز في 71 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر في 35 مرة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن آرسنال الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا حتى يونيو 2025.

وعلق أرتيتا على تجديد عقده وقال: ”أنا متأثر للغاية وممتن وسعيد جدا، نرغب في الارتقاء بالنادي إلى الأعلى والمنافسة مع الأفضل“.

وأضاف: ”لذا يجب المشاركة في دوري الأبطال. علينا أن نكون قادرين على تطوير الفريق وتحسين اللاعبين وضم نجوم“.

وتولى أرتيتا البالغ من العمر 40 عاما قيادة آرسنال في ديسمبر 2019.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 63 نقطة، ويتأخر بـ3 نقاط عن تشيلسي الثالث، في حين يأتي خلفه توتنهام هوتسبير برصيد 61 نقطة، وتتبقى 4 مباريات على نهاية المسابقة.

ونجح أرتيتا في قيادة آرسنال لنصف نهائي الدوري الأوروبي والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أرتيتا، مساعد بيب غوارديولا سابقا في مانشستر سيتي، تولى قيادة آرسنال في 126 مباراة، حقق خلالها الفوز في 71 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر في 35 مرة.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد يوم الأحد، ثم مع توتنهام هوتسبير، ثم مع نيوكاسل يونايتد، وأخيرا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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