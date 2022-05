رسميا.. آرسنال يعلن تجديد عقد مدربه ميكيل أرتيتا حتى 2025

أعلن آرسنال الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا حتى يونيو 2025.

وعلق أرتيتا على تجديد عقده وقال: ”أنا متأثر للغاية وممتن وسعيد جدا، نرغب في الارتقاء بالنادي إلى الأعلى والمنافسة مع الأفضل“.

وأضاف: ”لذا يجب المشاركة في دوري الأبطال. علينا أن نكون قادرين على تطوير الفريق وتحسين اللاعبين وضم نجوم“.

وتولى أرتيتا البالغ من العمر 40 عاما قيادة آرسنال في ديسمبر 2019.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 63 نقطة، ويتأخر بـ3 نقاط عن تشيلسي الثالث، في حين يأتي خلفه توتنهام هوتسبير برصيد 61 نقطة، وتتبقى 4 مباريات على نهاية المسابقة.

