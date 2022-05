ديفيد مويز يعتذر عن ركل الكرة نحو فتى الكرات خلال خسارة ويستهام أمام آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

اعتذر ديفيد مويز مدرب ويستهام يونايتد عقب طرده لركله الكرة نحو فتى جمع الكرات خلال خسارة فريقه في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام آينتراخت فرانكفورت، الليلة الماضية.

وقبل 12 دقيقة على النهاية، ركل مويز الكرة بغضب نحو فتى جمع الكرات الذي اعتقد أنه يضيع الوقت خلال خسارة عشرة لاعبين من ويستهام 0/1 في إياب نصف النهائي في ألمانيا و1/3 في النتيجة الإجمالية.

وقال مويز للصحفيين: ”يجب أن أعتذر عن ركل الكرة لكن الفتى أرسلها لي قصيرة. لقد ركلت الكرة نحو الفتى لذلك أعتذر عن ذلك. لكنه ألقاها قصيرة للغاية نحوي“.

وانتقد مويز أيضا الجهاز الفني للفريق الألماني على حث الحكم على طرد آرون كريسويل الذي حصل في البداية على إنذار في الدقيقة 19 بعد تدخل ضد ينس بيتر هوغ، لكن تم طرده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke 👍🏻

pic.twitter.com/h2hD2T1LUM

— sam. (@SamAIex) May 5, 2022