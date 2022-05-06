ديفيد مويز يعتذر عن ركل الكرة نحو فتى الكرات خلال خسارة ويستهام أمام آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

اعتذر ديفيد مويز مدرب ويستهام يونايتد عقب طرده لركله الكرة نحو فتى جمع الكرات خلال خسارة فريقه في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام آينتراخت فرانكفورت، الليلة الماضية.

وقبل 12 دقيقة على النهاية، ركل مويز الكرة بغضب نحو فتى جمع الكرات الذي اعتقد أنه يضيع الوقت خلال خسارة عشرة لاعبين من ويستهام 0/1 في إياب نصف النهائي في ألمانيا و1/3 في النتيجة الإجمالية.

وقال مويز للصحفيين: ”يجب أن أعتذر عن ركل الكرة لكن الفتى أرسلها لي قصيرة. لقد ركلت الكرة نحو الفتى لذلك أعتذر عن ذلك. لكنه ألقاها قصيرة للغاية نحوي“.

وانتقد مويز أيضا الجهاز الفني للفريق الألماني على حث الحكم على طرد آرون كريسويل الذي حصل في البداية على إنذار في الدقيقة 19 بعد تدخل ضد ينس بيتر هوغ، لكن تم طرده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke 👍🏻 pic.twitter.com/h2hD2T1LUM — sam. (@SamAIex) May 5, 2022

وأضاف مويز: ”أعتقد أن التحكيم لم يكن موفقا لكن أعتقد أيضا أن آرون أعطى الحكم الفرصة لاتخاذ هذا القرار. شعرت بخيبة أمل أكبر من الجهاز الفني لآينتراخت فرانكفورت. لا يجب أن يكون رد فعلك بهذه الطريقة“.

وخلال مسيرته التدريبية حصل مويز على لقب وحيد وكان في كأس الدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد 2013/2014.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 18 مايو الحالي على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا.

WE’VE GOT SUPER DAVID MOYES pic.twitter.com/eSKNpsqcLC — West Ham Central (@WestHam_Central) May 5, 2022

ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجرز تحقيق لقب الدوري الأوروبي من قبل، علما أن إشبيلية أكثر من نال لقب البطولة برصيد 6 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من ليفربول وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس.

ونالت فرق تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ اللقب مرتين لكل منها.

يشار إلى أن الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ويحتل ويستهام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 52 نقطة من 35 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلعب ويستهام مع نوريتش سيتي، يوم الأحد، ثم مع مانشستر سيتي وأخيرا مع برايتون.