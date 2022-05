كونتي: توتنهام يجب ألا يخشى الضغوط أمام ليفربول

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه لا يجب أن يخشى الضغط عندما يزور ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد السبت، في مواجهة ضد ”أحد أفضل فرق العالم“.

ويحتل توتنهام المركز الخامس ولديه 61 نقطة بفارق نقطتين عن المربع الذهبي مع تبقي أربع مباريات.

