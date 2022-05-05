كونتي: توتنهام يجب ألا يخشى الضغوط أمام ليفربول

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه لا يجب أن يخشى الضغط عندما يزور ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد السبت، في مواجهة ضد ”أحد أفضل فرق العالم“.

ويحتل توتنهام المركز الخامس ولديه 61 نقطة بفارق نقطتين عن المربع الذهبي مع تبقي أربع مباريات.

You voted Sonny's goal against Aston Villa as your April Goal of the Month! 🤩 pic.twitter.com/ZwClvNm9sf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 4, 2022

وستكون مهمته صعبة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خسر مرة واحدة فقط على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي ظل السلسلة الخالية من الهزيمة لليفربول في 13 مباراة خلال مطاردة مانشستر سيتي على اللقب، حث كونتي توتنهام على تقديم أفضل أداء.

وأبلغ الصحفيين اليوم الخميس: ”بالتأكيد نعرف أن ليفربول يمر بحالة رائعة، واستعد الفريق للمباراة بشكل جيد جدا“.

وأضاف: ”نحتاج للعب بإتقان بدون كرة والدفاع بصلابة، لكن إذا أردنا الفوز يجب أن نتعامل جيدا مع الكرة وألا نخشى الضغط“.

وكال كونتي المديح ليورغن كلوب مدرب ليفربول الذي يطمح لرباعية تاريخية هذا الموسم.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”يؤدي يورغن كلوب عملا رائعا مع هذا الفريق ووصل إلى نهاية الموسم، وهو مستمر في المنافسة على جميع الألقاب، وأعتقد أن هذا مذهل“.

وتابع: ”يمكن رؤية لاعبي ليفربول. يركضون كثيرا ولا يعانون من إصابات عديدة. يبذلون جهدا رائعا وحماسهم 200 في المئة ولا يشعرون بتعب في هذه المرحلة“.

وأتم المدرب الإيطالي: ”نحن في سباق للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويجب أن نجد طريقة لحصد نقاط في كل مباراة، وسنلعب أمام أحد أفضل فرق العالم حاليا، ونستعد بالطرق المعتادة“.

ولا يبدو كونتي واثقا من مشاركة المدافع سيرجيو ريغيلون في بقية مباريات الموسم، بعد إصابة اللاعب الإسباني في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ساوثهامبتون وولفرهامبتون في البريميرليغ.

وسيلعب ليفربول مع ريال مدريد يوم 28 مايو في باريس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فمن المقرر أن يلعب في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون وويستهام وأستون فيلا.