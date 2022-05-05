"تقرير سري عن هالاند" يمنع برشلونة من التعاقد معه

كشفت صحيفة ”سبورت“ المقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن الأخير تراجع عن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، رغم أن إدارة النادي وضعته كهدف رئيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل عدة أسابيع.

ولم ينكر برشلونة الاهتمام بضم هالاند رغم وضعية النادي الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة الصفقة، حيث أكدت تقارير عديدة أن برشلونة سيظل يحاول ضم اللاعب، قبل أن تتغير الأمور مؤخرا، بحسب سبورت.

وقالت سبورت في تقرير وصفته بالسري، اليوم الخميس، إن نادي برشلونة تلقى تقارير من كشافيه تفيد بأن هناك أمورا تمنع التعاقد مع هالاند، بعيدا عن التكلفة المالية للصفقة.

ويرتبط تقرير كشافة برشلونة بشخصية هالاند الذي يرغب برشلونة في تنصيبه قائدا لمشروع النادي الجديد، حيث أكدت تقارير الكشافة أن هالاند محب للسهر والحفلات الليلية، وهو ما قد يعقد الاستفادة الكاملة من قدراته الكبيرة كمهاجم.

ومعروف عن هالاند تعدد إصاباته على الرغم من بنيته الجسدية القوية وصغر سنه، إلا أن برشلونة كان يمكنه تجاوز مسألة الإصابات وتكلفة الصفقة، بحسب التقارير.

وكان تشافي هيرنانديز قد سافر لمقابلة هالاند ووالده ووكيل أعماله الراحل مينو رايولا، قبل شهر تقريبا؛ لإقناع اللاعب بالانضمام لبرشلونة.

وبحسب تقارير أوروبية عديدة، صدرت مؤخرا، فإن هالاند بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي وافق على دفع راتب اللاعب المرتفع وتكاليف الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند، وعمولات والده والشركة التي تدير أعماله.