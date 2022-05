بسبب محمد صلاح.. اتهام فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بارتكاب تصرف غير لائق

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بارتكاب تصرف غير لائق بسبب تصريحاته عقب خسارة فريقه 2-صفر خارج أرضه أمام ليفربول في قمة مرسيسايد الشهر الماضي.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل لعدم منحه ركلة جزاء لفريقه إثر عرقلة لاعب إيفرتون أنطوني جوردون، حيث أشار المدرب إلى أن الحكم كان سيحتسب الركلة إذا كانت العرقلة ضد أحد لاعبي ليفربول، ضاربًا المثل بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز.

