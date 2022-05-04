بسبب محمد صلاح.. اتهام فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بارتكاب تصرف غير لائق

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بارتكاب تصرف غير لائق بسبب تصريحاته عقب خسارة فريقه 2-صفر خارج أرضه أمام ليفربول في قمة مرسيسايد الشهر الماضي.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل لعدم منحه ركلة جزاء لفريقه إثر عرقلة لاعب إيفرتون أنطوني جوردون، حيث أشار المدرب إلى أن الحكم كان سيحتسب الركلة إذا كانت العرقلة ضد أحد لاعبي ليفربول، ضاربًا المثل بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز.

🗣️ "If that's Mo Salah at the other end, I think he gets the penalty…" Here is a reminder of what Lampard said after that defeat to #LFC 👇 pic.twitter.com/p9uQAMtWS7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2022

وقال الاتحاد الإنجليزي ”يزعم أن تصريحات المدرب تشكل تصرفا غير لائق لأنها تشير ضمنا إلى التحيز و/أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام و/أو تلحق ضررا بسمعة المباراة في مخالفة للقاعدة ئي 3.1 من قواعد الاتحاد“.

ويملك لامبارد، الذي يقبع فريقه في منطقة الهبوط، حتى يوم الاثنين المقبل للرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي.

يذك أن اللاعب الذي ألمح إليه لامبارد أن الحكم كان سيحتسب الركلة إذا كانت العرقلة ضده هو النجم المصري محمد صلاح.

لامبارد قد اعترض خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة على عدم حصول إيفرتون على ركلة جزاء، زاعما أن هناك خطأ ارتكب على لاعبه أنطوني جوردون، مدعيا أن الحكم كان سيشير إلى ركلة جزاء لو وقعت نفس الحادثة مع محمد صلاح نجم ”الريدز“.

وواصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي في صراعهما على لقب الدوري الإنجليزي، بعد فوز الريدز 2/0 على ضيفه إيفرتون، يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ34 للبريميرليغ.