رياضة

جماهير فرانكفورت تعتدي على مشجعي وست هام قبل مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي
تاريخ النشر: 04 مايو 2022 14:36 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2022 15:10 GMT

جماهير فرانكفورت تعتدي على مشجعي وست هام قبل مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي

قالت الشرطة الألمانية إن مجموعة من مشجعي وست هام يونايتد تعرضوا لهجوم وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصابا بجروح طفيفة، اليوم الأربعاء، قبل مباراة إياب الدور قبل

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المصدر: رويترز

قالت الشرطة الألمانية إن مجموعة من مشجعي وست هام يونايتد تعرضوا لهجوم وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصابا بجروح طفيفة، اليوم الأربعاء، قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس، أمام آينتراخت فرانكفورت.

وقالت الشرطة في بيان إن‭ ‬شاحنتين صغيرتين توقفتا خارج حانة تجمّع فيها مشجعو وست هام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن مجموعة من 15 إلى 20 شخصا، قال شهود عيان إنهم من أنصار آينتراخت بسبب الأقنعة التي كانوا يضعونها على وجوههم، نزلوا من الشاحنتين ودخلوا الحانة وهاجموا مجموعة المشجعين البريطانيين، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة.

ثم عادوا إلى المركبات وغادروا المكان. وقالت الشرطة إنها لم تتمكن من تحديد مكان العربتين وتحمل إحداهما لوحة أرقام محلية.

وقالت شرطة فرانكفورت في بيان: ”الضيف المصاب وهو بريطاني يبلغ من العمر 34 عاما نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج“.

وهناك حالة شديدة من التوتر قبل مباراة الإياب بعد فوز آينتراخت ذهابا 2-1 في إنجلترا حيث يسعى الفريقان لبلوغ أول نهائي أوروبي لهما منذ أكثر من 40 عاما.

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