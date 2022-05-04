كريستيانو رونالدو يوضح حقيقة تصريح "لم أنته بعد" إثر مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على إيضاح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوله ”إنّه لم ينته بعد“، وذلك عقب الفوز على برنتفورد في الدوري الإنجليزي.

وسجل رونالدو هدفه الـ18 في الدوري الإنجليزي واحتفل مع رفاقه بتحقيق الانتصار في آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد خلال الموسم الجاري.

ورغم الانتصار على برنتفورد، لكن حظوظ مانشستر يونايتد في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أصبحت ضحلة، وهو ما طرح فكرة إمكانية رحيل النجم البرتغالي خلال سوق الانتقالات الجارية.

وإثر الفوز في المباراة وتسجيل رونالدو هدفًا في الدقيقة الـ61 من علامة الجزاء، انضم إلى اللاعبين للاحتفال بآخر مباراة في أولد ترافورد.

When walking off the pitch in his final home game for Man Utd this season, Cristiano Ronaldo appeared to send a message to the camera 👀pic.twitter.com/8zW02vGYgw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2022

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ مقطع فيديو لكريستيانو وهو يتحدث بالقرب من الكاميرا وهو ما تم تفسيره بأنّ اللاعب، قال ”أنا لم أنته بعد“، ولكن رونالدو رد سريعا على صورة تحمل التصريح وقام بنشرها أحد المعجبين عبر إنستغرام، بتأكيده ”لا أنا لم أقل ذلك“.

Cristiano Ronaldo denies "I'm not finished" message 👀 pic.twitter.com/ARGjPTSKrM — ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2022

كما نشرت قنوات ”بي إن سبورتس“، فيديو أوضح لتحية رونالدو للجمهور، موضحة أن النجم الرتغالي ربما انزعج من المصور وهو يتبعه باستمرار، حيث طلب منه التوقف عن تصويره.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد مغادرة يوفنتوس ليسجل 24 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

وقدم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، موسما جيدا مع مانشستر يونايتد، وسجل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع تبقي مباراتين له مع الفريق.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وربطته التقارير بالانتقال إلى بايرن ميونيخ أو العودة إلى ريال مدريد.