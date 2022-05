كريستيانو رونالدو يوضح حقيقة تصريح "لم أنته بعد" إثر مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على إيضاح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوله ”إنّه لم ينته بعد“، وذلك عقب الفوز على برنتفورد في الدوري الإنجليزي.

وسجل رونالدو هدفه الـ18 في الدوري الإنجليزي واحتفل مع رفاقه بتحقيق الانتصار في آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد خلال الموسم الجاري.

ورغم الانتصار على برنتفورد، لكن حظوظ مانشستر يونايتد في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أصبحت ضحلة، وهو ما طرح فكرة إمكانية رحيل النجم البرتغالي خلال سوق الانتقالات الجارية.

وإثر الفوز في المباراة وتسجيل رونالدو هدفًا في الدقيقة الـ61 من علامة الجزاء، انضم إلى اللاعبين للاحتفال بآخر مباراة في أولد ترافورد.

When walking off the pitch in his final home game for Man Utd this season, Cristiano Ronaldo appeared to send a message to the camera 👀pic.twitter.com/8zW02vGYgw

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2022