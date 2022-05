رسميا.. بورنموث يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على نوتنغهام

خطف فريق بورنموث بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2022/23، بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على نوتنغهام فورست، بهدف دون رد.

والتقى الفريقان في مباراة مؤجلة من منافسات بطولة تشامبيونشيب، حيث فاز بورنموث بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب كيفر مور.

BREAKING: Bournemouth have been promoted to the Premier League after beating Nottingham Forest 1-0 tonight 🏆 pic.twitter.com/jGSvdTLsWh

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2022