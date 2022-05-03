رسميا.. بورنموث يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على نوتنغهام

خطف فريق بورنموث بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2022/23، بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على نوتنغهام فورست، بهدف دون رد.

والتقى الفريقان في مباراة مؤجلة من منافسات بطولة تشامبيونشيب، حيث فاز بورنموث بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب كيفر مور.

BREAKING: Bournemouth have been promoted to the Premier League after beating Nottingham Forest 1-0 tonight 🏆 pic.twitter.com/jGSvdTLsWh — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2022

وارتفع رصيد بورنموث بتلك النتيجة إلى 85 نقطة في المركز الثاني، ليصعد رسميا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأصبح بورنموث ثاني الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، بعد فولهام، بينما ضمن نوتنغهام فورست وهدرسفيلد خوض منافسات المرحلة الفاصلة مع انتظار باقي المتنافسين لحسم هوية المتأهل الثالث إلى البريميرليغ.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني ضغط بورنموث بقوة لكن فورست صمد حتى حصل المدافع جوردان زيمورا على ركلة كرة حاسمة عند حافة منطقة الجزاء.

وسينهي بورنموث الموسم على أرضه عندما يستضيف ميلوول صاحب المركز الثامن يوم السبت المقبل بينما ينتقل فورست لمواجهة هال سيتي صاحب المركز 18.