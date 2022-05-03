أعاد موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ توثيق حساب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بالعلامة الزرقاء، بعدما قام بإلغائه، أمس الاثنين، دون سابق إنذار.

وكان موقع تويتر قد أزال علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساب نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب محرز تغريدة، يوم الاثنين، خاطب فيها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي اشترى موقع التدوين المصغر مؤخرًا في صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وقال محرز، في تغريدته: ”أخي إيلون ماسك أعد لي علامتي الزرقاء“.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

ولم تعلن إدارة موقع تويتر سبب اختفاء علامة توثيق حساب محرز، بينما رجح البعض حدوث ذلك بعد أيام من إعادة النجم الجزائري نشر تغريدة تتحدث عن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم.

وأثار إلغاء توثيق حساب محرز تساؤلات العديد من الجماهير الرياضية، حيث يحظى حساب لاعب مانشستر سيتي بمتابعة أكثر من 3 ملايين معجب.

ولكن اليوم أيضا ودون سابق إنذار أعاد تويتر العلامة الزرقاء لحساب رياض محرز.

💥تويتر يعيد توثيق حساب رياض محرز بالعلامة الزرقاء بعد رسالته إلى إيلون ماسك. pic.twitter.com/wtfUpmRsW7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وقبل إلغاء التوثيق، أعاد محرز نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، حول إعادة مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء في التغريدة: ”أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر“.

ولم يسبق لتويتر أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم.

ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على تويتر، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقية وتميزه عن الحسابات المزيفة.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أعلنت قرارها بعدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

واكتفى الاتحاد بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف فرانك سويسري؛ بسبب استخدام ألعاب نارية خلال المباراة مع الجزائر، التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الكاميرون.