مشجعة صغيرة تبكي وتترجى كافاني بعدم الرحيل عن مانشستر يونايتد (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، أمس الإثنين، لقطة إنسانية بين إيدينسون كافاني مهاجم الفريق وطفلة من مشجعي المانيو.

وأجهشت الطفلة بالبكاء، حيث طالبت اللاعب الأوروغوياني بالبقاء داخل الفريق، وعدم الرحيل مستقبلا.

وقام كافاني باحتضان الطفلة ووقع لها على صورة مرسومة له، واستلم منها هدية.

مشجعة صغيرة لكافاني تترجاه بعدم الرحيل 🥺😩 pic.twitter.com/EN0OpHDkKj — E P L W O R L D (@EPLworld) May 3, 2022

يذكر أن كافاني اتخذ قرارًا بالرحيل بنهاية الموسم، بعدما منعته الإصابات المتكررة من المشاركة بصفة مستمر، فضلا عن وضع الفريق الصعب في مختلف المسابقات.

ويدرس كافاني بعض العروض للرحيل عن الفريق بعد اتخاذ قراره النهائي، رغم التعاقد مع الهولندي تين هاغ لتدريب المانيو.

كافاني انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، ويقضي موسمه الثاني مع النادي الإنجليزي بعدما جدد عقده بنهاية الموسم الماضي.

واستعاد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه برينتفورد 3-0، الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 35 من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد، الذي خاض 36 مباراة، رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الخامس، وخمس نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، حيث لعب كلا الفريقين (توتنهام وأرسنال) 34 مباراة فقط.