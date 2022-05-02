هل سيرحل عن مانشستر يونايتد؟ كريستيانو رونالدو يبكي في أولد ترافورد (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بعدما ذرف الدموع عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير المتواجدة في ملعب أولد ترافورد، بعد الفوز 3/0 على برينتفورد حيث سجل رونالدو هدفا من ضربة جزاء.

دموع كريستيانو رونالدو بعد مباراة #مانشستر_يونايتد_برينتفورد💔 pic.twitter.com/s32aI6vK5r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وكانت هذه آخر مباراة لمانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد ما قد يعني أن إشارة رونالدو للجماهير قد تعني توديع الفريق الذي عاد إليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، مقابل 12.85 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام إضافي، وهو هداف النادي الإنجليزي الموسم الحالي، لكن الفريق يواجه شبح عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع الفوز على برينتفورد رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة من 36 مباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع عشر.

ويتأخر مانشستر يونايتد بـ 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن آرسنال لعب 34 مباراة.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن محمد صلاح نجم ليفربول يتصدر جدول الترتيب وسجل 22 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

وسجل رونالدو 18 هدفا في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، في حين لم يسجل في مباراة للفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.

عودة رونالدو لريال مدريد

وقبل أيام قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن كريستيانو رونالدو يمكن أن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف، حيث يحرص الميرنغي المتوج بلقب الليغا على لم شمله مع هدافه كريستيانو رونالدو.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، صيف عام 2009، مقابل 94 مليون يورو، في صفقة قياسية آنذاك، ولعب للنادي الإسباني 9 مواسم سجل فيها 450 هدفا وبات أفضل هداف في تاريخ النادي.