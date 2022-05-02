رياضة

هل سيرحل عن مانشستر يونايتد؟ كريستيانو رونالدو يبكي في أولد ترافورد (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2022 21:45 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2022 21:55 GMT

هل سيرحل عن مانشستر يونايتد؟ كريستيانو رونالدو يبكي في أولد ترافورد (فيديو)

رونالدو سجل 18 هدفا في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، في حين لم يسجل في مباراة للفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بعدما ذرف الدموع عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير المتواجدة في ملعب أولد ترافورد، بعد الفوز 3/0 على برينتفورد حيث سجل رونالدو هدفا من ضربة جزاء.

وكانت هذه آخر مباراة لمانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد ما قد يعني أن إشارة رونالدو للجماهير قد تعني توديع الفريق الذي عاد إليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، مقابل 12.85 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام إضافي، وهو هداف النادي الإنجليزي الموسم الحالي، لكن الفريق يواجه شبح عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ورفع الفوز على برينتفورد رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة من 36 مباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع عشر.

ويتأخر مانشستر يونايتد بـ 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن آرسنال لعب 34 مباراة.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن محمد صلاح نجم ليفربول يتصدر جدول الترتيب وسجل 22 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

premier-league-manchester-united-v-brentford

وسجل رونالدو 18 هدفا في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، في حين لم يسجل في مباراة للفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.

عودة رونالدو لريال مدريد
وقبل أيام قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن كريستيانو رونالدو يمكن أن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف، حيث يحرص الميرنغي المتوج بلقب الليغا على لم شمله مع هدافه كريستيانو رونالدو.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، صيف عام 2009، مقابل 94 مليون يورو، في صفقة قياسية آنذاك، ولعب للنادي الإسباني 9 مواسم سجل فيها 450 هدفا وبات أفضل هداف في تاريخ النادي.

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