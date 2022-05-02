ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحتفظ بالمركز السادس

حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه برينتفورد على ملعب أولد ترافورد اليوم الإثنين، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من أنتوني إيلانغا.

بعد تسجيله هدفا في #برينتفورد وصلت عدد الأندية التي سجل في مرماها كريستيانو رونالدو لاعب #مانشستر_يونايتد طوال تاريخه مع كرة القدم إلى "١٢٣" نادي بجانب "٤٥" منتخب ليكون اجمالي من سجل فيه أهدافا "١٦٨" فريق 😍 #مانشستر_يونايتد_برينتفورد pic.twitter.com/AIDy5MhsqQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر يونايتد سجل منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61.

واختتم المدافع الفرنسي رافائيل فاران ثلاثية مانشستر يونايتد في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة ركنية لعبها أليكس تيليس.

العمر مجرد رقم 😍 كريستيانو رونالدو سجل "١٨" هدفا في موسمه الأخير مع #مانشستر_يونايتد في البريميرليغ خلال "٣٣" مباراة قبل الأنتقال إلى ريال مدريد رونالدو سجل "١٨" هدفا في أول موسم بعد عودته لناديه السابق اليونايتد في البريميرليغ خلال "٢٩" مباراة#مانشستر_يونايتد_برينتفورد pic.twitter.com/YToBvUG50x — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة من 36 مباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 83 نقطة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني مع تبقي 4 مباريات لكل منهما.

البرتغالي برونو فرنانديز منذ ظهوره مع #مانشستر_يونايتد في فبراير 2020 ساهم في (61) هدفا.. فقط محمد صلاح (73) وهاري كين (65) ساهما بأهداف أكثر منه #مانشستر_يونايتد_برينتفورد pic.twitter.com/ZUrNv5LK9d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

في حين يملك تشيلسي 66 نقطة من 34 نقطة في المركز الثالث، ويتبعه آرسنال في المركز الرابع وحصد 63 نقطة من 34 مباراة.

وفي آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.

