رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحتفظ بالمركز السادس
تاريخ النشر: 02 مايو 2022 21:02 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2022 21:50 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحتفظ بالمركز السادس

في آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه برينتفورد على ملعب أولد ترافورد اليوم الإثنين، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من أنتوني إيلانغا.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر يونايتد سجل منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61.

واختتم المدافع الفرنسي رافائيل فاران ثلاثية مانشستر يونايتد في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة ركنية لعبها أليكس تيليس.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة من 36 مباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 83 نقطة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني مع تبقي 4 مباريات لكل منهما.

في حين يملك تشيلسي 66 نقطة من 34 نقطة في المركز الثالث، ويتبعه آرسنال في المركز الرابع وحصد 63 نقطة من 34 مباراة.

وفي آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.
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