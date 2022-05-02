ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف كريستيانو رونالدو على برينتفورد

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء؛ ليتقدم مانشستر يونايتد 2/0 على برينتفورد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، ليتقدم مانشستر يونايتد 2/0، حيث تقدم برونو فيرنانديز في الدقيقة التاسعة.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن محمد صلاح نجم ليفربول يتصدر جدول الترتيب وسجل 22 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

وسيرفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة من 36 مباراة، لكنه سيظل في المركز السادس في جدول الترتيب.

ويتأخر مانشستر يونايتد بـ 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن آرسنال لعب 34 مباراة.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وسجل النجم البرتغالي 23 هدفا وصنع 3 في 37 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي آخر جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون وكريستال بالاس.