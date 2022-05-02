إيلانغا يكشف عن دور كريستيانو رونالدو مع لاعبي مانشستر يونايتد الشباب

كشف أنطوني إيلانغا لاعب مانشستر يونايتد عن أن زميله المخضرم كريستيانو رونالدو هو مصدر إلهام لمهاجمي الفريق الإنجليزي، ويقضي وقت الاستعداد للمباريات ليخبر زملاءه أمثال جيدون سانشو كيف يكون لهم أقصى تأثير خلال المباريات.

وشارك الجناح السويدي الشاب إيلانغا مع رونالدو خلال موسمه الأول مع الفريق الكبير ليونايتد؛ ما ساعد قائد البرتغال على تسجيل ثلاثية حاسمة في الفوز 3/2 على نوريتش سيتي، في 16 أبريل/نيسان الماضي، وهو فوز مانشستر يونايتد الوحيد في آخر سبع مباريات.

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وعلى الرغم من كونه هداف مانشستر يونايتد برصيد 23 هدفًا في 37 مباراة هذا الموسم، فقد تعرض رونالدو والنادي لانتقادات منذ عودته المفاجئة إلى عملاق الدوري الإنجليزي الذي يقدم موسما متواضعا.

لكن إيلانغا أشاد بالتأثير الإيجابي الكبير لرونالدو، حيث قال للموقع الرسمي للنادي: ”يمكنك أن ترى سجله وعدد الأهداف التي سجلها. إنه يعرف ما يتطلبه الأمر للوصول إلى القمة، لذا فمن الصواب التحدث إلى شخص مثله. ونعم، لدينا محادثة في اليوم السابق للمباراة أو حتى أثناءها. قد ترانا نتحدث خلال الإحماء“.

وأضاف: ”يتحدث معي ومع سانشو حول ما يمكننا القيام به في المباراة وكيفية التأثير على المباريات، ومن المهم أن يكون هناك شخص مثله في الفريق. إنه شخص أتطلع إليه وأتحدث إليه وأطلب النصيحة منه دائما“.

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وواجه مانشستر يونايتد اتهامات بالافتقار إلى الشخصية وسوء الأجواء في غرفة الملابس خلال موسم كئيب وفقًا لمعايير بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة.

وزعم أسطورة النادي بول سكولز، الأسبوع الماضي، أن لاعب الوسط جيسي لينغارد أخبره بأن غرفة تبديل الملابس كانت ”كارثة“ في فريق يقاتل من أجل التأهل للدوري الأوروبي، بينما يتأخر بفارق 28 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري.

وقال المدير الفني المؤقت رالف رانجنيك، إن النادي يحتاج إلى ”جراحة قلب مفتوح“، ويواجه خليفته الهولندي إريك تين هاغ التحدي المتمثل في إخراج أفضل ما في مجموعة لم تحقق أي نجاح عندما يصل إلى ملعب أولد ترافورد، في يوليو/تموز المقبل.

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وفي الوقت الذي سجل فيه رونالدو الكثير من الأهداف ليصبح هدافا للفريق، سجل سانشو خمسة أهداف فقط في 38 مباراة منذ انضمامه من بروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في بداية الموسم، على الرغم من أن ظهور إيلانغا كان نقطة مضيئة نادرة في الدوري الممتاز.

ويمكن لمانشستر يونايتد صاحب المركز السادس أن يقترب من توتنهام هوتسبير الذي يسبقه في الترتيب مباشرة عندما يستضيف برنتفورد في أولد ترافورد، الليلة.