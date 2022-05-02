رياضة

بلاكبيرن روفرز يفتح ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2022 15:19 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2022 15:40 GMT

بلاكبيرن روفرز يفتح ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد (فيديو)

قرر نادي بلاكبيرن روفرز الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي السماح للمسلمين بإقامة صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك. وأعلن بلاكبيرن روفرز تحويل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قرر نادي بلاكبيرن روفرز الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي السماح للمسلمين بإقامة صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن بلاكبيرن روفرز تحويل أرض ملعبه إلى مصلى خاص للمسلمين لإقامة صلاة العيد، وهي خطوة لم يسبق لأي فريق كرة قدم في بريطانيا أن فعلها من قبل.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من المصلين المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر على أرض الملعب صباح اليوم الاثنين.

ونشر النادي فيديو لإقامة صلاة العيد وكتب في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”عيد مبارك من بلاكبيرن روفرز. هذا الصباح روفيرز أمسى أول فريق كرة قدم في البلاد يحتضن صلاة العيد على أرض الملعب“.

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