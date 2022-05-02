بلاكبيرن روفرز يفتح ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد (فيديو)

قرر نادي بلاكبيرن روفرز الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي السماح للمسلمين بإقامة صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن بلاكبيرن روفرز تحويل أرض ملعبه إلى مصلى خاص للمسلمين لإقامة صلاة العيد، وهي خطوة لم يسبق لأي فريق كرة قدم في بريطانيا أن فعلها من قبل.

نادي بلاكبيرن روفرز يصبح أول نادٍ في تاريخ انجلترا يفتح ابواب ملعبه من أجل السماح للمسلمين بتأدية صلاة العيد. pic.twitter.com/LrOZzJVSQL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من المصلين المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر على أرض الملعب صباح اليوم الاثنين.

ونشر النادي فيديو لإقامة صلاة العيد وكتب في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”عيد مبارك من بلاكبيرن روفرز. هذا الصباح روفيرز أمسى أول فريق كرة قدم في البلاد يحتضن صلاة العيد على أرض الملعب“.