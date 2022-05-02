رسالة مؤثرة.. أول تعليق من جورجينا رودريغيز بعد وفاة طفلها الرضيع

شاركت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو رسالة ملهمة بمناسبة عيد الأم بعد الوفاة المأساوية لطفلها، الشهر الماضي، في حادثة لفتت أنظار العالم، وجذبت الكثير من التعاطف لرونالدو وعائلته.

وأعلن رونالدو نجم منتخب البرتغال، ونادي مانشستر يونايتد، على ”تويتر“ وفاة مولوده الذكر ومولود توأمته، منتصف الشهر الماضي، وكتب رونالدو يقول: ”ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر“.

وأضاف رونالدو الذي أعلن نبأ وفاة مولوده من صديقته جورجينا على وسائل التواصل الاجتماعي: ”إنه أكبر ألم قد يشعر به أي أب“. وكان رونالدو وجورجينا أعلنا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما يتوقعان توأمًا.

وتحتفل البرتغال وإسبانيا بعيد الأم، في الأحد الأول من شهر مايو/آيار من كل عام، ولذلك كتبت الإسبانية جورجينا رسالتها في أول مايو وذلك بعد أيام فقط من الوفاة المأساوية لابنها ورونالدو حديث الولادة.

وقالت جورجينا على إنستغرام: ”إلى أولئك الذين هم، إلى أولئك الذين كانوا، إلى أولئك الذين أرادوا ولا يمكن أن يكونوا، إلى أولئك الذين يحاولون، دون أن يكونوا كذلك، يتصرفون على هذا النحو، لأولئك الذين لديهم الغريزة، لأولئك الذين قرروا ألا نكون… نحن جميعًا، صانعي الحياة… عيد أم سعيد“.

وتأتي رسالة جورجينا المتفائلة بعد يوم واحد من نشر رونالدو صورة مؤثرة له وهو يحتضن طفلته الوليدة، كما نشر نجم مانشستر يونايتد صورة لعائلته على ”إنستغرام“ بعد وفاة طفله.

وأوضح في رسالته: ”جورجينا معنا في المنزل أخيرًا، ونريد أن نشكر الجميع على الكلمات والإيماءات اللطيفة، دعمكم مهم جدًا، وقد شعرنا جميعًا بالحب والاحترام الذي تتمتع به عائلتنا، حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم“.

وحظى ليفربول بدعم عالمي بعد وفاة طفله الوليد، حيث صفقت جماهير ليفربول في الدقيقة السابعة (في إشارة إلى رقم قميص رونالدو) خلال مباراة الفريقين في أنفيلد وغنوا: ”لن تمشي وحدك“ لرونالدو وعائلته في المباراة ضد مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

كما أبدى مشجعو ريال مدريد دعمهم للاعبهم السابق رونالدو بعد الوفاة المأساوية لطفل قائد البرتغال والهداف التاريخي للنادي الملكي.