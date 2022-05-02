سر كثرة أهداف مانشستر سيتي من الكرات الثابتة.. كارلوس فيسينس يجعل الأمر بسيطًا

سجل مانشستر سيتي هدفين بين أربعة فاز بها على ليدز يونايتد من كرات ثابتة عبر رودري وناثان أكي بواقع هدف في كل شوط، ورغم ذلك قال المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا إن فريقه لا يسجل الكثير من الأهداف من الركلات الثابتة.

لكن تصريحات غوارديولا ليست في محلها؛ إذ إن سيتي أحرز 18 هدفًا من كرات ثابتة باستثناء ركلات الترجيح، وهو أكبر عدد يسجله أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والأعلى منذ موسم 2013-14، بينما سكن مرمامهم هدف واحد من الكرات الثابتة هذا الموسم وهذا أفضل رقم بين أندية البريميرليغ.

Carlos Vicens, les travaux 👀 pic.twitter.com/ILpflq8zu9 — Yung Razaa (@RazaaSTL7) April 30, 2022

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن نيكولاس جوفر مدرب متخصص في الكرات الثابتة، غادر سيتي إلى آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا الصيف الماضي وتم الترحيب به باعتباره عبقريا. لكن بديله كارلوس فيسينس أشرف على تطوير لاعبي سيتي في هذه الخاصية وقد أشاد به غوارديولا قائلا ”لقد جعل كارلوس الأمر بسيطًا وواضحًا للاعبين“.

تم التعاقد مع فيسينس لتدريب فريق تحت 12 عاما منذ خمس سنوات وشق طريقه. إنه مدرب ذكي ومبتكر معروف بتواصله القوي ومن الواضح أنه يقدم شيئًا ما.

قال غوارديولا ”سر الكرات الثابتة يتعلق باللاعب الذي ينفذها، وكلما كان جيدا زادت فرصة تسجيل هدف ”. كان فيل فودين صاحب الركلات التي جاءت منها أهداف سيتي في مرمى ليدز، فهل يمكن أن يتولى المسؤولية من كيفين دي بروين؟

وأضاف المدير الفني الإسباني ”عندما يكون كيفن موجودا ينفذ الركلات الثابتة. لكن هذا جيد لفيل. إنه صغير في السن، وآمل أن يظل هنا لبقية حياته ”.

لذلك يعتقد غوارديولا أن فودين سيخلف دي بروين في تنفيذ الركلات الثابتة في صفوف حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف غوارديولا ”يمكنه أن يلعب كجناح في كلا الجانبين، مهاجم ولاعب خط وسط مهاجم .مع مرور الوقت سيكون أكثر قدرة على اللعب في المنتصف. يملك القدرة على إبطاء إيقاع المباراة، كما يمكنه إسراعها. لديه طاقة الشباب وربما الجناح يناسبه بشكل أفضل الآن، لكن في الأكاديمية وهو في سن الـ15 لعب دور كيفن ولعب بشكل جيد حقًا.

”أتحدث دائمًا عن ديفيد سيلفا (لاعب سيتي السابق) ؛ أحيانًا يبطئ إيقاع المباراة ثم زيادته لكن إيقاع فيل دائما مرتفع. إنه جيد لأنه شرس ونحن بحاجة لذلك“.