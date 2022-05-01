ريتشارليسون يواجه شبح الإيقاف بسبب احتفال الشماريخ

يواجه البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون شبح الإيقاف 3 مباريات عقب احتفاله بهدفه في مرمى تشيلسي بإلقاء أحد الشماريخ على الجماهير.

واستغل ريتشارليسون خطأ دفاعيًا ليقود فريقه للفوز 1/0 على تشيلسي والحصول على دفعة مهمة للهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط حماس كبير في ملعب جوديسون بارك، يوم الأحد.

No one going to mention this from Richarlison? pic.twitter.com/xkwKMettgZ — Jack Rosser (@JackRosser_) May 1, 2022

وتقدم إيفرتون بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني، حيث تباطأ الإسباني سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي في تمرير الكرة، ليقطعها ريتشارليسون ثم يرسل تسديدة منخفضة في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي.

ويعني هذا إيفرتون بات على بُعد نقطتين فقط من الأمان مع مباراة مؤجلة مقارنة بمنافسيه على الهبوط ليدز يونايتد وبيرنلي.

لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قالت إن المهاجم البرازيلي سيواجه عقوبة الإيقاف بعدما التقط أحد الشماريخ الزرقاء وأعادها إلى مدرجات الجماهير.

ريتشارليسون لاعب إيفرتون يحتفل بهدفه في مرمى تشيلسي بالشماريخ (شاهد) https://t.co/QqnYvisjJF pic.twitter.com/S8KxePgGSb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

ووقف المئات من مشجعي إيفرتون لاستقبال حافلة الفريق خارج الملعب، وأطلقوا الألعاب النارية باللون الأزرق لدعم فريق المدرب فرانك لامبارد في صراعه للهروب من الهبوط.

وأكد رؤساء الاتحاد الإنجليزي أنه من المرجح أن يبدأ التحقيق عندما يتلقون التقارير من الحكم كيفن فريند ومراقي يوم المباراة، لكن يبدو أن الاتهام شبه مؤكد نظرًا للقطات التي صورتها الكاميرات للمهاجم البرازيلي.

وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف ريتشارليسون 3 مباريات، ما يوجه ضربة كبيرة لآمال إيفرتون للبقاء في الدوري الممتاز، لكن لوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن حادثة ”غير معتادة“ تعني أن العقوبة من غير المرجح أن تدخل حيز التنفيذ لمدة أسبوعين على الأقل.

هل ينجح لامبارد؟ حال فوز إيفرتون في المواجهة المؤجلة بالبريميرليغ سيخرج من منطقة الهبوط سيصل إلى النقطة "٣٥" وسيقفز إلى المركز "١٧" على حساب ليدز الذي يمتلك من النقاط "٣٤" pic.twitter.com/1LPgsp7T2t — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وبينما ستكون العقوبة القصوى هي إيقاف 3 مباريات، إلا أن ريتشارليسون قد يفلت من العقاب بغرامة وتحذير شديد اللهجة.

ومن غير المرجح أن تحدث الخطوة التالية للاتحاد الإنجليزي قبل يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم نادي إيفرتون: ”سننظر في الأمر، لكن بقدر ما نشعر بالقلق، كان ريتشارليسون يحاول طرد الشماريخ من الأرض“.

وفي العام 2002، تلقى مدافع ليفربول جيمي كاراغر تحذيرًا رسميًا من الشرطة بعد إلقاء قطعة نقود على الجماهير في مباراة ضد آرسنال، كما فُرضت على ليفربول غرامة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني بعد الحادث الذي وقع في استاد هايبري.

في وقت سابق من هذا العام، حذّر الاتحاد الإنجليزي هارفي إليوت لاعب ليفربول بعد أن شوهد وهو يتعامل مع أحد الشماريخ بعد نهائي كأس كاراباو، الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح.