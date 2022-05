ريتشارليسون يواجه شبح الإيقاف بسبب احتفال الشماريخ

يواجه البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون شبح الإيقاف 3 مباريات عقب احتفاله بهدفه في مرمى تشيلسي بإلقاء أحد الشماريخ على الجماهير.

واستغل ريتشارليسون خطأ دفاعيًا ليقود فريقه للفوز 1/0 على تشيلسي والحصول على دفعة مهمة للهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط حماس كبير في ملعب جوديسون بارك، يوم الأحد.

No one going to mention this from Richarlison? pic.twitter.com/xkwKMettgZ

— Jack Rosser (@JackRosser_) May 1, 2022