ديلي ميل: تيليمانس يفضل ريال مدريد على ليفربول ومانشستر يونايتد

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط تيليمانس، الذي سيتم 25 عامًا، الشهر الحالي، بالانتقال إلى ريال مدريد في الليغا، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام في البريميرليغ.

هدف تيليمانس الجميل في مرمى نيوكاسل بالأمس 😍pic.twitter.com/TcV9WHV7im — E P L W O R L D (@EPLworld) January 4, 2021

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن تيليمانس يفضل اللعب في الدوري الإسباني، بعد 3 مواسم قضاها مع ليستر سيتي، منذ انتقاله إليه من موناكو، في يناير العام 2019.

ويتبقى في عقد تيليمانس مع ليستر سيتي عام واحد، ما يعني أن إدارة الثعالب قد تفضل بعد لاعب الوسط البلجيكي، هذا الصيف، للحصول على المال، وتجنب رحيله مجانًا صيف 2023.

وأوضحت ”ديلي ميل“ أن تيليمانس ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن الأخير تراجع عن ضم اللاعب بسبب سعره الذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

هدف تيليمانس في مرمى برينتفورد 👌🏼🚀pic.twitter.com/xVkiuOh9Pb — E P L W O R L D (@EPLworld) October 26, 2021

وغرد خبير كرة القدم البلجيكي ساشا تافولييري، قائلًا: ”يوري تيليمانس سيخبر من حوله أنه يفضل المغادرة إلى إسبانيا، ريال مدريد مهتم، يمكن أن يضع نفسه بشكل ملموس خلال الأسابيع المقبلة“.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ليستر سيتي ستكون على استعداد للتخلي عن تيليمانس، هذا الصيف، بالسعر المناسب، ويُعتقد أيضًا أن أيوز بيريز، وكيليتشي إيهيناتشو، وكاغلار سويونكو، يمكن الاستغناء عنهم.

وتراجعت نتائج ليستر سيتي، الموسم الحالي، بسبب الإصابات وتراجع مستوى عدد من اللاعبين، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك 42 نقطة من 33 مباراة، وتتبقى له 5 مباريات.

اسيست تيليمانس الرائع جداً امام برايتون 😍pic.twitter.com/QhfgguaqhZ — E P L W O R L D (@EPLworld) March 8, 2021

وقالت ”ديلي ميل“ إن تيليمانس يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، وإن ليستر سيتي لن يقف في طريقه إذا حصل على العرض المناسب.

وشارك تيليمانس، الموسم الحالي، مع ليستر سيتي في 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 4.

وانتقل تيليمانس من موناكو إلى ليستر سيتي، في يناير 2019، بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي، صيف العام، ذاته مقابل 45 مليون يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تيليمانس شارك مع ليستر سيتي في 153 مباراة سجل فيها 24 هدفًا، وصنع 23، في حين لعب مع آندرلخت 185 مباراة سجل فيها 35 هدفًا، وصنع 31، أما مع موناكو فلعب 65 مباراة، وسجل فيها 6 أهداف، وصنع 3.