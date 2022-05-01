ترتيب الدوري الإنجليزي: اشتعال الصراع على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا بين آرسنال وتوتنهام

حافظ آرسنال على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 2-1 أمام وست هام يونايتد بفضل ضربة رأس من المدافع البرازيلي جابرييل في استاد لندن، اليوم الأحد.

وتراجع آرسنال بشكل مؤقت إلى المركز الخامس بعد فوز توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم، قبل أن يستعيد موقعه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق آرسنال فوزه الثالث على التوالي ليصبح رصيده 63 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن توتنهام قبل 4 جولات على النهاية.

وبعد بداية حذرة، استحوذ آرسنال على الكرة بشكل أكبر وتقدم بهدف للمدافع روب هولدينج بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة 38.

وأدرك وست هام التعادل قبل الاستراحة بعدما سدد جارود بوين كرة قوية من مدى قريب وهزت شباك الحارس آرون رامسديل.

وسجل المدافع جابرييل هدف الانتصار لآرسنال في قمة متكافئة في لندن.

وابتعد وست هام يونايتد سابع الترتيب عن صراع المربع الذهبي، حيث تجمد رصيده عند 52 نقطة، ويملك 3 مباريات فقط، وسينصب تركيزه على مواجهة أينتراخت فرانكفورت في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

ثنائية سون تنعش آمال توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا

وأحرز سون هيونج-مين هدفين، بعدما افتتح هاري كين التسجيل، ليفوز توتنهام هوتسبير 3-1 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقبل 4 جولات على نهاية الموسم، يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين خلف آرسنال رابع الترتيب الذي فاز 2-1 على وست هام يونايتد، اليوم.

وقال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام ”رغم إجراء 8 تغييرات، ظهر فريق ليستر يشكل جيد وقوي، ولهذا السبب يجب أن نشعر بالسعادة بتحقيق النقاط الثلاث“.

وأضاف: ”لم يكن يتوقع أحد عند وصولي، في نوفمبر، أننا نستطيع البقاء في صراع التأهل (لدوري الأبطال) لكن هذه التشكيلة تستحق القتال على مثل هذا المكان المهم، وليس من السهل التأهل إلى دوري الأبطال في إنجلترا“.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: