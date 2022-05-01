ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: سون هيونغ-مين يُزيح رونالدو من مركزه ويطارد محمد صلاح

أحرز سون هيونغ-مين هدفين، بعدما افتتح هاري كين التسجيل، ليفوز توتنهام هوتسبير 3-1 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واقتنص سون هيونغ-مين المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي هبط إلى المركز الثالث.

ورفع سون هيونغ-مين رصيده إلى 19 هدفًا، لينفرد بالمركز الثاني ويطيح برونالدو من مكانه بعد أن توقف رصيد البرتغالي الدولي عند 17 هدفا.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح – ليفربول: 22 هدفا

سون هيونج مين – توتنهام: 19 هدفا

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد: 17 هدفا

ديوجو جوتا – ليفربول: 15 هدفا

ساديو ماني – ليفربول: 14 هدفا

هاري كين – توتنهام: 13 هدفا

وبات توتنهام على بُعد نقطة واحدة من غريمه وجاره آرسنال في الصراع على المركز الرابع، وقبل أن يلعب النادي اللندني مع وست هام يونايتد، اليوم.

وسدد باتسون داكا مهاجم ليستر في القائم في الدقيقة 14، لكن بعد ثماني دقائق منح كين التقدم لتوتنهام بعدما أفلت من الرقابة وقابل ركلة ركنية نفذها سون وهز الشباك بضربة رأس.

وشارك ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 55 ليترك بصمة واضحة لناديه، حيث صنع الهدف الثاني لزميله سون، ثم كرر الأمر وصنع الهدف الثالث للاعب الكوري الجنوبي.

وقلص ليستر الفارق بواسطة كليتشي إيهيناتشو في الوقت بدل الضائع.