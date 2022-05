ريتشارليسون لاعب إيفرتون يحتفل بهدفه في مرمى تشيلسي بالشماريخ (شاهد)

احتفل ريتشارليسون نجم نادي إيفرتون بطريقة جديدة، عقب إحراز هدف فوز فريقه في شباك تشيلسي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ”جوديسون بارك“.

وأحرز ريتشارليسون هدف إيفرتون الأول مع بدايات الشوط الثاني؛ ما جعل الجماهير تحتفل بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

وأخذ ريتشارليسون أحد تلك الشماريخ واحتفل به مع أهازيج الجماهير ثم ألقاه في المدرجات مرة أخرى.

No one going to mention this from Richarlison? pic.twitter.com/xkwKMettgZ

— Jack Rosser (@JackRosser_) May 1, 2022