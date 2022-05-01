ريتشارليسون لاعب إيفرتون يحتفل بهدفه في مرمى تشيلسي بالشماريخ (شاهد)

احتفل ريتشارليسون نجم نادي إيفرتون بطريقة جديدة، عقب إحراز هدف فوز فريقه في شباك تشيلسي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ”جوديسون بارك“.

وأحرز ريتشارليسون هدف إيفرتون الأول مع بدايات الشوط الثاني؛ ما جعل الجماهير تحتفل بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

وأخذ ريتشارليسون أحد تلك الشماريخ واحتفل به مع أهازيج الجماهير ثم ألقاه في المدرجات مرة أخرى.

No one going to mention this from Richarlison? pic.twitter.com/xkwKMettgZ — Jack Rosser (@JackRosser_) May 1, 2022

وحقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي بهدف نظيف.

واستغل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون خطأ دفاعيا ليقود فريقه للفوز 1-صفر على تشيلسي والحصول على دفعة مهمة للهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط حماس كبير في ملعب جوديسون بارك، اليوم الأحد.

وتقدم إيفرتون بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني، حيث تباطأ سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي في تمرير الكرة، ليقطعها ريتشارليسون ثم يسدد كرة منخفضة في شباك الحارس إدوار مندي.

وسيطر تشيلسي على الكرة، لكن إيفرتون صمد بكل بسالة في آخر نصف ساعة. واستمر إيفرتون في منطقة الهبوط لكنه بات يتأخر بنقطتين على بيرنلي وليدز يونايتد في منطقة الأمان ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 66 نقطة من 34 مباراة، حيث يحاول حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتقدم تشيلسي بست نقاط على أرسنال خامس الترتيب، لكنه خاض مباراة واحدة إضافية.